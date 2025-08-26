کوہلی کی جانب سے انسٹا پر ‘بولڈ تصاویر’ لائیک کرنے پر بھارتی اداکارہ بلآخر بول پڑیں

بھارتی اداکارہ اونیت کور نے اسٹار کرکٹر ویرات کوہلی کی جانب سے انسٹاگرام پر بولڈ تصاویر لائیک کرنے پر ردعمل دے دیا۔
رواں برس مئی میں ویرات کوہلی اُس وقت سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بنے جب ان کے تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک فین پیج پر اداکارہ اونیت کور کی بولڈ تصاویر کو لائیک کیا گیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق اونیت کی تصاویر 30 اپریل کو ایک فین پیج پر پوسٹ کی گئی تھیں جس میں اداکارہ کو ایک سبز رنگ کے ٹاپ اور منی اسکرٹ میں دیکھا گیا۔
اونیت کی تصاویر پر کوہلی کے لائیک کو جب صارفین نے دیکھا تو یہ معاملہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگیا۔
صارفین نے مختلف قیاس آرائیاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ کچھ صارفین نے ان کی اہلیہ، اداکارہ انوشکا شرما کو بھی پوسٹ میں ٹیگ کیا جب کہ میمز بھی بنائی گئیں۔
معاملے کی شدت کو دیکھتے ہوئے ویرات کوہلی نے انسٹاگرام اسٹوری پر وضاحتی پیغام جاری کیا۔
کوہلی نے کہا میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی انسٹاگرام فیڈ کلئیر کر رہا تھا تو ممکن ہے کہ الگورتھم کی وجہ سے غلطی سے لائیک ہوگیا ہو، ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں گزارش کرتا ہوں کہ بلا وجہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔
اونیت کور کا ردعمل:
جالندھر سے تعلق رکھنے والی اور ممبئی میں رہائش پذیر 23 سالہ اونیت کور ان دنوں اپنی بین الاقوامی فلم ’لو ان ویتنام‘ کی پروموشن کرر ہی ہیں۔
انہوں نے اس حوالے سے ہونے والی سرگوشیوں پر مسکراتے ہوئے مختصراً کہا ‘ملتا رہے پیار اور کیا کہہ سکتی ہوں’۔