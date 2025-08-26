تازہ تر ین
شوبز

بالی وڈ اداکارہ پرینیتی چوپڑا کے ہاں جلد ننھے مہمان کی آمد متوقع

بالی وڈ اداکارہ پرینیتی چوپڑا اور ان کے شوہر راگھو چڈھا کے ہاں جلد پہلے بچے کی پیدائش متوقع ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ پرینیتی چوپڑا اور ان کے شوہر سیاستدان راگھو چڈھا نے یہ خوشخبری سوشل میڈیا پر اپنے مداحوں سے شیئر کی۔

پیر کو جوڑے نے انسٹاگرام پر ایک کیک کی تصویر پوسٹ کی جس پر لکھا تھا “3=1+1” اور  اس کے نیچے ننھے قدموں کی جھلک بھی موجود تھی۔

یہ خوشخبری سامنے آنے کے بعد دوستوں اور فلم انڈسٹری کی شخصیات کی جانب سے جوڑے کو مبارک باد دی جارہی ہے اور  نیک تمناؤں کا اظہار کیا جارہا ہے۔

یاد رہے کہ  پرینیتی چوپڑا اور راگھو چڈھا کی شادی ستمبر 2023 کو راجستھان کے شہر ادے پور کے ہوٹل لیلا پیلس اور ادایا ولاز میں ہوئی تھی۔


اہم خبریں
اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ سے اہم ملاقات، فلسطین پر مشترکہ مؤقف کا اعادہ
بھارت کی آبی جارحیت، دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے سے درمیانے درجے کا سیلاب، ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ
ٹرمپ انتظامیہ کی ناراضی سے بھارتی سفارتی کمزوری ثابت، مودی سرکار لابنگ فرموں کی محتاج
“غزہ جنگ چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی”، ٹرمپ کا اعلان
خیبر پختونخوا: سونے کے بلاکس کی نیلامی میں کھربوں کی بےضابطگیوں پر تحقیقات کا حکم
عمران خان کے وکلا اور اہل خانہ کو جیل میں ہونیوالی سماعت میں شامل ہونے کی اجازت
غزہ کے حق میں دنیا کا سب سے بڑا احتجاج، آسٹریلیا کی سڑکوں پر لاکھوں افراد امڈ آئے
وفاقی وزیر داخلہ سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلیفونک رابطہ؛ سیلاب کی تباہ کاریوں میں مدد کی پیشکش
زیلنسکی نے روسی صدر سے براہِ راست مذاکرات کی اپیل کردی، یومِ آزادی پر قیدیوں کا تبادلہ
غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 64 فلسطینی شہید، شہادتوں کی مجموعی تعداد 62 ہزار 686 تک پہنچ گئی
ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 800 تک پہنچ گئی
آڈیٹر جنرل کی رپورٹ، حیران کن اعداد و شمار پر سوالات
آئی بی نے خلیج میں قائم RAW نیٹ ورک بے نقاب کردیا
ڈیجیٹل اثاثوں کا ریگولیٹری فریم ورک ناگزیر: وزیر خزانہ
ڈی آئی خان میں طوفانی بارش، 8 افراد جاں بحق
حیرت انگیز انکشاف! دنیا کے دو ایسے ملک جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں





دلچسپ و عجیب
بارسیلونا میں والدین 10 سالہ بیٹے کو ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ کر چھٹیاں منانے چلے گئے
بیوہ خاتون نے یادگار کے طور پر شوہر کی ٹیٹو والی کھال کو کاٹ کر فریم کردیا
ڈیلیوری بوائے نے سڑک پر تکیہ دیکھ کر 30 گھنٹوں سے ایک کمرے میں پھنسی خاتون کی زندگی بچا لی
اسما عباس کا واٹس ایپ ہیک، اکاؤنٹ کیسے ہیک ہوا اور ہیکر نے کیا میسجز کیے؟
اکشے کمار اور سیف علی خان 18 برس بعد ایک مرتبہ پھر اکٹھے نظر آئیں گے
اتر پردیش کا ہر شہری سوا لاکھ روپے کا مقروض بن گیا
قبرص: پیشہ ور گلاس ڈانسر کا سر پر 511 گلاس توازن کیساتھ اٹھانے کا عالمی ریکارڈ
میکسیکو میں ٹیکوز کھلانے کے تہوار میں 3 عالمی ریکارڈز قائم
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain