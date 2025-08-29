تازہ تر ین
شوبز

اداکارہ شبنم کی اسحاق ڈار سے ملاقات، براہِ راست پرواز کا مطالبہ

پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے بنگلادیش کے دورے کے موقع پر ایک سرکاری تقریب کے دوران پاکستان فلم انڈسٹری کو بام عروج پر پہنچانے والی اور ماضی کی کئی سپر ہٹ فلموں کی سدا بہار اداکارہ شبنم کی فنکارانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ 

لیجنڈری اداکارہ کی غیر معمولی اداکاری کو سراہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شبنم نے دنیا میں پاکستانی فلم انڈسٹری کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اداکارہ شبنم سے ملاقات اور گفتگو بھی کی۔

اداکارہ شبنم کی اسحاق ڈار سے ملاقات، پاکستان اور بنگلادیش میں ڈائریکٹ فلائٹ کا مطالبہ

انہوں نے پاکستان میں فنونِ لطیفہ کے لیے شبنم کی خدمات کو سراہا اور ماضی کی پاکستانی فلمی صنعت کے عروج میں ان کے کردار کو تسلیم کیا۔

کئی دہائیوں تک پاکستان کی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی منجھی ہوئی اداکارہ شبنم نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے درخواست کی کہ وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین ہوائی سفر کو آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔

اداکارہ شبنم کی اسحاق ڈار سے ملاقات، پاکستان اور بنگلادیش میں ڈائریکٹ فلائٹ کا مطالبہ

شبنم کا کہنا تھا کہ میں 15 گھنٹے کا طویل سفر نہیں کرسکتی، لہٰذا پاکستان سے بنگلادیش کےلیے براہ راست فلائٹ کا سلسلہ شروع کیا جائے۔

انکا کہنا تھا کہ میں پاکستان میں بسنے والے اپنے لاکھوں مداحوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ لیکن میری صحت طویل سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مجھے پاکستان سے اکثر اپنے پرستاروں کی کالز آتی ہیں اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کراچی اور لاہور کب آ رہی ہیں۔


اہم خبریں
لیک فون کال کا معاملہ، تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیراعظم کو برطرف کردیا
دریائے چناب، راوی اور ستلج بپھر گئے، پنجاب میں سیلاب سے بڑی تباہی، کئی اضلاع زیرآب، اموات 20 ہوگئیں
پاکستان کی نئی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام؛ مودی سرکار کے جنگی جنون پر کاری ضرب
ایشیا کپ: اے سی سی، امارات بورڈ کے انتباہ کے باوجود جعلی ٹکٹس کی فروخت جاری
ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ، چین نے امریکا اور روس کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا
ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر تیار
افغان طالبان کو خلیجی ملک سے ملنے والے لاکھوں ڈالرز کہاں گئے؟
روس مذاکرات کی میز کے بجائے بیلسٹک میزائلوں کو چُنتا ہے: یوکرینی صدر
مکی آرتھر نے بابراعظم اور رضوان کو ٹی ٹوئنٹی کیلئے غیر موزوں کھلاڑی قرار دیدیا
مقبوضہ کشمیر میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، 30 افراد جاں بحق
ٹرمپ کی 4 کالز، مودی نے ایک بھی نہ اٹھائی؟ جرمن اخبار کا انکشاف
نااہل ارکان کی نشستوں پر بائیکاٹ، پی ٹی آئی کا این اے 129 کا ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان
جہاں جیت کا یقین، وہاں مقابلہ اور جہاں ہار یقینی وہاں بائیکاٹ، خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید
چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال، بھارت سے بھی نئی معلومات موصول، متعدد مقامات پر فلڈ الرٹ جا
ملک بھر میں سونے کی قیمت میں اضافہ
شدید سیلابی صورتحال: پنجاب حکومت نے سول انتظامیہ کی مدد کیلئے فوج طلب کرلی





دلچسپ و عجیب
ایک منٹ میں چہرے پر زیادہ گیلے اسفنج مارنے کا ریکارڈ
ٹیلر سوئفٹ کی پوسٹ نے انسٹاگرام کے ریکارڈز توڑ ڈالے
بالوں سے بنا عجیب و غریب ٹوتھ پیسٹ
دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص مارک زکربرگ اپنے پڑوسیوں کو تحفے میں ہیڈ فونز کیوں دے رہے ہیں؟
اسپین کا ٹماٹر فیسٹیول: 22 ہزار افراد نے 120 ٹن ٹماٹر ایک دوسرے پر پھینکے
بالی وڈ ستاروں کو ایوارڈ شو پرفارمنس کیلئے کتنا معاوضہ دیا جاتا ہے؟
پالتو کتے پر ٹیٹو بنوانے والا چینی شہری تنقید کی زد میں
’’سچا پیار ابھی تک ہوا ہی نہیں‘‘ ؛ سلمان خان کا حیران کن اقرار
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain