تازہ تر ین
شوبز

مایا علی کا محبت میں دل ٹوٹنے کا انکشاف

پاکستان شوبز کی اداکارہ و ماڈل مایا علی نے محبت میں گرفتار ہونے اور دل ٹوٹنے کا اعتراف کرلیا۔ 

حال ہی میں اداکارہ مایا علی ایک پوڈکاسٹ میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے اپنے کیرئیر سمیت نجی زندگی سے متعلق سوالات پر بھی کھل کر بات کی۔

شادی سے متعلق سوال کے جواب میں مایا علی نے کہا کہ جب لکھا ہوگا تو شادی ہوجائے گی یہ دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا معاملہ ہے اس لئے یہ فیصلہ صرف اس وجہ سے نہیں کرسکتی کہ شادی کیلئے لوگوں کا دباؤ ہے یا عمر نکل رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر شادی میں دیر ہورہی ہے تو یہ دیر اللہ کی طرف سے ہے جس دن ہونی ہوگی ہوجائے گی۔ مایا کا کہنا تھا کہ جب انہیں کوئی ایسا شخص ملے گا جس نے انہیں لگے گا کہ شادی کرلینی چاہیئے تو وہ کرلیں گی۔

کبھی محبت ہوئی؟ اس سوال کے جواب میں اداکارہ نے دلچسپ جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محبت ہوجاتی ہے مگر اسے نبھایا بےحد مشکل ہوتا ہے اور انہوں نے اسے نبھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوسکتا ہے جس سے مجھے محبت ہوئی ہو وہ میرے لئے یا میں اس کیلئے صحیح نہیں تھی۔

37 سالہ اداکارہ مایا علی نے انڈسٹری میں کسی ایسے شخص کے ملنے سے متعلق سوال پر مسکرا کر جواب دینے سے گریز کیا۔


اہم خبریں
لیک فون کال کا معاملہ، تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیراعظم کو برطرف کردیا
دریائے چناب، راوی اور ستلج بپھر گئے، پنجاب میں سیلاب سے بڑی تباہی، کئی اضلاع زیرآب، اموات 20 ہوگئیں
پاکستان کی نئی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام؛ مودی سرکار کے جنگی جنون پر کاری ضرب
ایشیا کپ: اے سی سی، امارات بورڈ کے انتباہ کے باوجود جعلی ٹکٹس کی فروخت جاری
ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ، چین نے امریکا اور روس کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا
ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر تیار
افغان طالبان کو خلیجی ملک سے ملنے والے لاکھوں ڈالرز کہاں گئے؟
روس مذاکرات کی میز کے بجائے بیلسٹک میزائلوں کو چُنتا ہے: یوکرینی صدر
مکی آرتھر نے بابراعظم اور رضوان کو ٹی ٹوئنٹی کیلئے غیر موزوں کھلاڑی قرار دیدیا
مقبوضہ کشمیر میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، 30 افراد جاں بحق
ٹرمپ کی 4 کالز، مودی نے ایک بھی نہ اٹھائی؟ جرمن اخبار کا انکشاف
نااہل ارکان کی نشستوں پر بائیکاٹ، پی ٹی آئی کا این اے 129 کا ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان
جہاں جیت کا یقین، وہاں مقابلہ اور جہاں ہار یقینی وہاں بائیکاٹ، خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید
چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال، بھارت سے بھی نئی معلومات موصول، متعدد مقامات پر فلڈ الرٹ جا
ملک بھر میں سونے کی قیمت میں اضافہ
شدید سیلابی صورتحال: پنجاب حکومت نے سول انتظامیہ کی مدد کیلئے فوج طلب کرلی





دلچسپ و عجیب
ایک منٹ میں چہرے پر زیادہ گیلے اسفنج مارنے کا ریکارڈ
ٹیلر سوئفٹ کی پوسٹ نے انسٹاگرام کے ریکارڈز توڑ ڈالے
بالوں سے بنا عجیب و غریب ٹوتھ پیسٹ
دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص مارک زکربرگ اپنے پڑوسیوں کو تحفے میں ہیڈ فونز کیوں دے رہے ہیں؟
اسپین کا ٹماٹر فیسٹیول: 22 ہزار افراد نے 120 ٹن ٹماٹر ایک دوسرے پر پھینکے
بالی وڈ ستاروں کو ایوارڈ شو پرفارمنس کیلئے کتنا معاوضہ دیا جاتا ہے؟
پالتو کتے پر ٹیٹو بنوانے والا چینی شہری تنقید کی زد میں
’’سچا پیار ابھی تک ہوا ہی نہیں‘‘ ؛ سلمان خان کا حیران کن اقرار
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain