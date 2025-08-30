مایا علی کا محبت میں دل ٹوٹنے کا انکشاف

پاکستان شوبز کی اداکارہ و ماڈل مایا علی نے محبت میں گرفتار ہونے اور دل ٹوٹنے کا اعتراف کرلیا۔
حال ہی میں اداکارہ مایا علی ایک پوڈکاسٹ میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے اپنے کیرئیر سمیت نجی زندگی سے متعلق سوالات پر بھی کھل کر بات کی۔
شادی سے متعلق سوال کے جواب میں مایا علی نے کہا کہ جب لکھا ہوگا تو شادی ہوجائے گی یہ دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا معاملہ ہے اس لئے یہ فیصلہ صرف اس وجہ سے نہیں کرسکتی کہ شادی کیلئے لوگوں کا دباؤ ہے یا عمر نکل رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر شادی میں دیر ہورہی ہے تو یہ دیر اللہ کی طرف سے ہے جس دن ہونی ہوگی ہوجائے گی۔ مایا کا کہنا تھا کہ جب انہیں کوئی ایسا شخص ملے گا جس نے انہیں لگے گا کہ شادی کرلینی چاہیئے تو وہ کرلیں گی۔
کبھی محبت ہوئی؟ اس سوال کے جواب میں اداکارہ نے دلچسپ جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محبت ہوجاتی ہے مگر اسے نبھایا بےحد مشکل ہوتا ہے اور انہوں نے اسے نبھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوسکتا ہے جس سے مجھے محبت ہوئی ہو وہ میرے لئے یا میں اس کیلئے صحیح نہیں تھی۔
37 سالہ اداکارہ مایا علی نے انڈسٹری میں کسی ایسے شخص کے ملنے سے متعلق سوال پر مسکرا کر جواب دینے سے گریز کیا۔