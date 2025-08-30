تازہ تر ین
شوبز

قسمت میں چوتھی شادی لکھی ہے تو کروں گی:نشو بیگم

چوتھی شادی کا عندیہ دینے والی پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف سینئر اداکارہ نشو بیگم نے اپنی شادی سے متعلق زیرِ گردش قیاس آرائیوں پر لب کشائی کر دی۔

ان کا کہنا ہے کہ فی الحال چوتھی شادی نہیں کی لیکن اگر کرنا چاہوں تو کر بھی سکتی ہوں کیونکہ شادی کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

حال ہی میں نشو بیگم نے ایک پوڈکاسٹ میں بطور مہمان شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف امور کے ساتھ ساتھ اپنی چوتھی شادی سے متعلق بھی کھل کر گفتگو کی۔

دوران انٹرویو سینئر اداکارہ سے سوال پوچھا گیا کہ یہ افواہیں سرگرم ہیں کہ آپ چوتھی شادی کرنے والی ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے چوتھی شادی کرلی لیکن اسے منظر عام پر نہیں لے کر آئیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟

نشو بیگم نے میزبان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے ابھی تک چوتھی شادی نہیں کی، بلکہ شادی کی موصول ہونے والی تمام پیشکش سے انکار کر رہی ہوں کیونکہ ابھی میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ فی الحال خود کو کسی رشتے میں محدود نہیں کرنا چاہتی۔

ان کا کہنا تھا کہ بُرا وقت بتا کر نہیں آتا، اگر میری قسمت میں چوتھی شادی لکھی ہے تو ہوجائے گی یہ تو اللّٰہ کے کام ہیں۔ اگر مقدر میں شادی ہے تو ضرور کروں گی۔

انہوں نے کہا کہ جس طرح معاشرے ہزاروں برائیاں موجود ہیں لیکن پھر بھی لوگ اداکاری کو سب سے زیادہ برا سمجھتے ہیں اسی طرح شادی کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ سعودی عرب جیسے ملک میں عورتوں کی دس دس شادیاں ہوجاتی ہیں۔ وہاں تو عورت یہاں بیوہ ہوئی یا اس کی طلاق ہوئی فوراً اس کی دوسری شادی کروا دی جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں نکاح کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔

نشو بیگم کا کہنا ہے کہ ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے، اگر مقدر میں ہوا تو چاتھی شادی کرکے دکھاؤں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ زائد العمری کی وجہ سے رشتے نہیں ملتے، جس طرح رکھا کو ابھی بھی رشتے موصول ہوتے ہیں اسی طرح مجھے بھی آتے ہیں لیکن ابھی میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، بلکہ جب ریکھا شادی کریں گی تو میں بھی کرلوں گی۔

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے بچوں کو میری شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ وہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ نشو بیگم کی پہلی شادی 1970ء میں انعام ربانی کے ساتھ ہوئی تھی جو زیادہ عرصہ نہیں چل سکی اور اس جوڑی کے درمیان 1976ء میں طلاق ہو گئی۔

اداکارہ نے 1978ء میں مصنف تسلیم فضلی کے ساتھ دوسری شادی کی جو کہ 1982ء میں انتقال کر گئے تھے۔

بعد ازاں نشو بیگم نے 1986ء میں ہدایت کار جمال پاشا کے ساتھ شادی کی جو 2019ء میں انتقال کر گئے تھے۔


اہم خبریں
لیک فون کال کا معاملہ، تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیراعظم کو برطرف کردیا
دریائے چناب، راوی اور ستلج بپھر گئے، پنجاب میں سیلاب سے بڑی تباہی، کئی اضلاع زیرآب، اموات 20 ہوگئیں
پاکستان کی نئی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام؛ مودی سرکار کے جنگی جنون پر کاری ضرب
ایشیا کپ: اے سی سی، امارات بورڈ کے انتباہ کے باوجود جعلی ٹکٹس کی فروخت جاری
ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ، چین نے امریکا اور روس کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا
ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر تیار
افغان طالبان کو خلیجی ملک سے ملنے والے لاکھوں ڈالرز کہاں گئے؟
روس مذاکرات کی میز کے بجائے بیلسٹک میزائلوں کو چُنتا ہے: یوکرینی صدر
مکی آرتھر نے بابراعظم اور رضوان کو ٹی ٹوئنٹی کیلئے غیر موزوں کھلاڑی قرار دیدیا
مقبوضہ کشمیر میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، 30 افراد جاں بحق
ٹرمپ کی 4 کالز، مودی نے ایک بھی نہ اٹھائی؟ جرمن اخبار کا انکشاف
نااہل ارکان کی نشستوں پر بائیکاٹ، پی ٹی آئی کا این اے 129 کا ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان
جہاں جیت کا یقین، وہاں مقابلہ اور جہاں ہار یقینی وہاں بائیکاٹ، خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید
چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال، بھارت سے بھی نئی معلومات موصول، متعدد مقامات پر فلڈ الرٹ جا
ملک بھر میں سونے کی قیمت میں اضافہ
شدید سیلابی صورتحال: پنجاب حکومت نے سول انتظامیہ کی مدد کیلئے فوج طلب کرلی





دلچسپ و عجیب
ایک منٹ میں چہرے پر زیادہ گیلے اسفنج مارنے کا ریکارڈ
ٹیلر سوئفٹ کی پوسٹ نے انسٹاگرام کے ریکارڈز توڑ ڈالے
بالوں سے بنا عجیب و غریب ٹوتھ پیسٹ
دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص مارک زکربرگ اپنے پڑوسیوں کو تحفے میں ہیڈ فونز کیوں دے رہے ہیں؟
اسپین کا ٹماٹر فیسٹیول: 22 ہزار افراد نے 120 ٹن ٹماٹر ایک دوسرے پر پھینکے
بالی وڈ ستاروں کو ایوارڈ شو پرفارمنس کیلئے کتنا معاوضہ دیا جاتا ہے؟
پالتو کتے پر ٹیٹو بنوانے والا چینی شہری تنقید کی زد میں
’’سچا پیار ابھی تک ہوا ہی نہیں‘‘ ؛ سلمان خان کا حیران کن اقرار
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain