تین ملکی سیریز کا پہلا میچ: پاکستان نے افغانستان کو 39 رنز سے شکست دے دی

تین ملکی سیریز کے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان نے افغانستان  کو  39 رنز سے شکست دے دی۔

شارجہ میں کھیلے گئے ایونٹ کے پہلے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں پر 182 رنز بنائے۔

کپتان سلمان علی آغا نے 53 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جبکہ صاحبزادہ فرحان اور محمد نواز 21، 21 رنز بنا کر نمایاں رہے ، فخر زمان نے 20رنز بنائے۔

183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کے ابتدائی بیٹرز نے اعتماد سے بیٹنگ کرتے ہوئے 2 وکٹوں کے نقصان  پر اسکور 93 تک پہنچایا، لیکن پھر  5  وکٹیں صرف 4 رن کے اضافے سے گر گئیں۔

اس موقع پر راشد خان نے 39 رنز کی اننگز کھیلی، لیکن ٹیم 143رنز بنا کر آوٹ ہوگئی۔

پاکستان کی جانب سے حارث رؤف نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ، شاہین آفریدی، محمد نواز اور سفیان مقیم نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔

پاکستان کےکپتان سلمان علی آغا پلیئرآف دی میچ قرارپائے۔


