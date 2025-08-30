تازہ تر ین
انٹر نیشنل

اسرائیل کی یمن پر بمباری، حوثی وزیراعظم و وزرا ہلاک

اسرائیل کی یمن پر ہونے والی بمباری میں حوثیوں کے وزیراعظم احمد الرہوی متعدد وزرا کے ہمراہ  جاں بحق ہوگئے۔

الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثیوں نے تصدیق کی کہ دارالحکومت صنعا میں اسرائیلی فضائی کارروائی میں گروپ کے وزیراعظم جاں بحق ہوگئے ہیں۔

حوثیوں گروپ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم احمد الرہوی کو متعدد وزرا کے ہمراہ جمعرات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔

احمد الرہوی اگست 2024 سے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں وزیراعظم کے طور پر کام کر رہے تھے اور انہیں حکومت کے دیگر اراکین کے ساتھ اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ حکومت کی معمول کی ورکشاپ میں موجود تھے۔

بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم اور دیگر اراکین اپنی حکومت کے گزشتہ ایک برس کے اقدامات اور کارکردگی کے حوالے سے جائزہ لے رہے تھے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر یمن کے صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ تبدیلی اور تعمیر کی حکومت کے وزیراعطم احمد غالب الراہوی جمعرات کو اپنے ساتھی وزرا کے ہمراہ شہید ہوگئے ہیں۔

خیال رہے کہ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو یمن کے دارالحکومت صنعا میں حملہ کیا تھا جبکہ غزہ میں جاری جنگ خطے میں پھیل چکی ہے۔

اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا تھا کہ جمعرات کو یمن کے شہر صنعا میں حوثیوں کی فوج کو نشانہ بنایا گیا ہے۔

اسرائیل کے فضائی حملوں کے جواب میں حوثیوں کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے جاتے رہے ہیں اور بحیرہ احمر میں مغربی ممالک کے جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔

حالیہ مہینوں میں یمن پر اسرائیل کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے جبکہ حوثی مسلسل کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل کے یمن پر ہونے والے حملوں سے حوثیوں کی فلسطینیوں کے حق میں فوجی کارروائیاں نہیں رکیں گی۔

وزیراعظم احمد الراہوی کی شہادت سے قبل اسرائیل کے حملے میں صنعا میں 10 افراد جاں بحق اور 90 سے زائد شہری زخمی ہوگئے تھے، جس کے بارے میں اسرائیل نے بتایا تھا کہ یمن کے ایوان صدر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔

یاد رہے کہ یمن میں حوثیوں اور مرکزی حکومت کے درمیان اختلافات کے بعد ملک دو حصوں میں تقسیم ہے اور یمن کا بڑا حصہ 2014 سے حوثیوں کے زیر کنٹرول ہے۔


اہم خبریں
امریکاکی یوکرین کو 179 ملین ڈالر کے فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری
بھارت سے مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے: اسحاق ڈار
پاکستان کو امریکا میں مچھلی کی برآمدکی اجازت مل گئی
سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈکیتی، ڈاکو قیمتی اشیاء اور کروڑ سے زائد رقم لے گئے
بھارتی آبی جارحیت جاری، ایک بار پھر دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا
’’ترکی آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے‘‘ خاتون اول کا سیلاب متاثرین کیلیے جذباتی پیغام
لیک فون کال کا معاملہ، تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیراعظم کو برطرف کردیا
دریائے چناب، راوی اور ستلج بپھر گئے، پنجاب میں سیلاب سے بڑی تباہی، کئی اضلاع زیرآب، اموات 20 ہوگئیں
پاکستان کی نئی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام؛ مودی سرکار کے جنگی جنون پر کاری ضرب
ایشیا کپ: اے سی سی، امارات بورڈ کے انتباہ کے باوجود جعلی ٹکٹس کی فروخت جاری
ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ، چین نے امریکا اور روس کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا
ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر تیار
افغان طالبان کو خلیجی ملک سے ملنے والے لاکھوں ڈالرز کہاں گئے؟
روس مذاکرات کی میز کے بجائے بیلسٹک میزائلوں کو چُنتا ہے: یوکرینی صدر
مکی آرتھر نے بابراعظم اور رضوان کو ٹی ٹوئنٹی کیلئے غیر موزوں کھلاڑی قرار دیدیا
مقبوضہ کشمیر میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، 30 افراد جاں بحق





دلچسپ و عجیب
کروکس کی ہزاروں جوڑیاں جمع کرنے کا عالمی ریکارڈ
دنیا کا وہ ائیرپورٹ جسے پائلٹ لینڈنگ کیلئے مشکل ترین قرار دیتے ہیں
متعدد شوہروں کو زہر دینے والی ایرانی بیوہ خاتون
بچوں کو مضبوط بنانے کیلئے ان کے ساتھ 800 کلومیٹر تک پیدل چلنے والا شخص
ایک منٹ میں چہرے پر زیادہ گیلے اسفنج مارنے کا ریکارڈ
ٹیلر سوئفٹ کی پوسٹ نے انسٹاگرام کے ریکارڈز توڑ ڈالے
بالوں سے بنا عجیب و غریب ٹوتھ پیسٹ
دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص مارک زکربرگ اپنے پڑوسیوں کو تحفے میں ہیڈ فونز کیوں دے رہے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain