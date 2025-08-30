تازہ تر ین
مریم نواز کی انتظامیہ کو متاثرین تک خود پہنچنے کی ہدایت

پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز نے بدترین سیلاب کے دوران ڈپٹی کمشنرز، پولیس، ریسکیو سمیت دیگر تمام محکموں اور اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ متاثرین کی جانب سے رابطہ کرنے سے پہلے خود ان تک پہنچیں اور ان کی مدد کریں۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پی ڈی ایم اے ہیڈ آفس میں ڈپٹی کمشنرز کے اجلاس سے خطاب کے دوران اراکین صوبائی اسمبلی کومتعلقہ حلقوں میں جا کر عوام سے رابطے کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ریلیف کے کاموں کے دوران ثابت ہوا کہ پنجاب میں مختلف ڈپارٹمنٹ نہیں بلکہ ایک ٹیم ہے-

انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں بعد سیلاب کی ا تنی خطرناک صورت حال کا سامنا کرنا پڑا، مسلسل بارشوں اور پڑوسی ملک بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے پر دریاؤں میں طغیانی آئی تاہم آبادی کا بروقت انخلا یقینی بنانے پر متعلقہ اداروں کی کاوشوں کو سراہتی ہوں-

مریم نواز نے کہا کہ تمام ادارے دن رات کام کر رہے ہیں، پنجاب بھر میں نہ صرف انسانی جانیں بچائی گئیں بلکہ ساڑھے 4لاکھ مویشیوں کو بھی سیلاب سے بچا لیاگیا، سیلاب کے دوران پوری ٹیم کی کارکردگی قابل تحسین ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ جہاں پانی آنے کا خطرہ موجود ہے ان اضلاع میں پیشگی اقدامات ضروری ہیں، سیلاب کے دوران لوگوں کے لیے گھر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے لیکن جان بچانے کے لیے زبردستی انخلا بھی کرنا پڑے تو کریں۔

وزیراعلیٰ نے کہا کہ گائے اور بھینسوں کو منتقل کرنے کے لیے کشتیوں کے بجائے بیڑے کا انتظام کیا جائے، بروقت ا نخلا کی وجہ سے بدترین سیلاب کے باوجود نقصانات نہ ہونے کے برابر ہیں اور ریلیف آپریشن اچھا چل رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب ہے یہاں وزیراعلیٰ اور نمائندے عوا م کو جوابدہ ہیں، عوام مدد کے منتظر نہ رہیں بلکہ حکومت کو خود پہنچنا چاہیے، ٹینٹ ویلج بنائے جائیں اور ٹوائلٹ کا بھی انتظام کیاجائے۔

مریم نواز نے کہا کہ جہاں تک ممکن ہو اسکولوں کی عمارتوں کو استعمال میں لایا جائے، مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ عمارتوں کا بندوبست کیا جائے، ریلیف آپریشن پر مزید بہتری کی ضرورت ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہم سب جوابدہ ہیں، سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے، لوگوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے، سخت رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، لوگ ہمیں فون کر کے نہ بلائیں بلکہ ہمیں خود لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو بہتر فیلڈ فارمیشن سے عوام کی ضروریات سے آگاہ ہونا چاہیے، تحصیلدار، پیرا فورس، سول ڈیفنس، وائلڈ لائف، انوائرمنٹ فورس بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں، ہر گاؤں کی ہر گلی اور ہر وارڈ تک حکومت کی رسائی اور ا مداد پہنچنی چاہیے۔

مریم نواز نے کہا کہ حکومت کو ضرورت مند تک خود پہنچنا چاہیے، محنت کریں، عوام کی خدمت کریں اور نیک نامی کمائیں، ریلیف اور ریسکیو آپریشن کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں جہاں بھی مویشیوں کے چارے کی کمی ہو پورا کیاجائے۔

انہوں نے کہا کہ سیلاب کا پانی اترنے کے بعد عوامی رابطے بحال کیے جائیں، ڈی واٹرنگ کے لیے پمپس وغیرہ لگائے جائیں۔

وزیراعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ کرتار پور گرد وارہ میں کئی کئی فٹ پانی کی نکاسی اور صفائی پر ڈی سی نارووال کی ستائش قابل تحسین ہے، گرد وارہ جنم استھان کی بحالی پر دنیا بھر سے سکھ برادری سے شکریہ کے پیغامات مل رہے ہیں۔

مریم نواز نے کہا کہ پوری توجہ ریسکیو اور ریلیف پر رکھیں، بروقت بند توڑ کر آبادیوں کو بچانا قابل تحسین ہے، پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، پاک آرمی کے جوانوں نے ہماری پوری مدد کی، میری بہت سے دعائیں پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب کے 22 اضلاع میں سیف سٹی کیمرے کام کررہے ہیں، تینوں دریاؤں کے کنارے آباد شہروں کی ڈرون فوٹیج مہیا کی جائے، عوام کو خشک راشن مہیا کریں، کمزور اور بوسیدہ عمارتوں سے بارش کے دوران آبادی کاانخلا یقینی بنایا جائے۔

ان کا کہنا تھا کہ سیلاب میں بہنے والے جانوروں کو اصل مالکان تک پہنچایا جائے، گمشدہ اور باز یاب ہونے والی مویشیو ں کے لیے خصوصی طور پر سیل بنایا جائے۔

مریم نواز نے اس موقع پر کہا کہ پولیس کے افسر اور جوان خود بچوں کو اٹھا اٹھا کر لاتے رہے، ان کو شاباش دیتی ہوں، ریسکیورز نے تندہی کے ساتھ بہتے ہوئے جانوروں کو ریسکیو کیا۔

ریلیف کے حوالے سے ہدایات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے جہاں آبادی کا انخلا ہوا پولیس وہاں گھر وں کی حفاظت یقینی بنائے۔


