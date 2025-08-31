تازہ تر ین
پاکستان

وائرل رپورٹر گرل نے بی بی سی کو کاپی کرنے پر وضاحت دے دی

حال ہی میں پنجاب میں سیلابی رپورٹنگ اور اس سے قبل ایرانی صدر کے دورے کے دوران منفرد انداز میں رپورٹنگ کرکے وائرل والی رپورٹر نے برطانوی نشریاتی ادارے ’بی بی سی‘ اردو کو کاپی کرنے پر وضاحت دے دی۔

لاہور سے تعلق رکھنے والی مہرالنسا پنجابی انداز میں منفرد رپورٹنگ کی ویڈیوز کی وجہ سے وائرل ہوئی تھیں۔

حال ہی میں پنجاب میں آنے والے سیلاب کی رپورٹنگ کے دوران ان کی متعدد ویڈیوز وائرل ہوئیں، جن میں انہیں سیلابی پانی کے اندر جاکر رپورٹنگ کرتے بھی دیکھا گیا۔

حالیہ سیلابی رپورٹنگ کی ویڈیوز وائرل ہونے سے قبل مہرالنسا کی ویڈیوز چند ہفتے قبل ایرانی صدر کے پاکستانی دورے کے دوران بھی وائرل ہوئی تھیں۔

مہرالنسا نامی لڑکی کی ایرانی صدر کی لاہور آمد کے دوران بنائی گئی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد ہی وہ میڈیا کی نظروں میں آئیں۔

وائرل رپورٹر گرل کے ہاتھ میں ’بی بی سی اردو پنجابی نیوز ٹی وی‘ کا مائیک دیکھا گیا، جس پر دیکھنے والے زیادہ تر افراد نے سمجھا کہ شاید وہ برطانوی نشریاتی ادارے کے لیے کام کرتی ہیں۔

ان کے ہاتھ میں موجود مائیک کا نہ صرف نام بلکہ لوگو اور مائیک کا رنگ بھی برطانوی نشریاتی ادارے کے مائیک اور لوگو سے مشابہ تھا۔

رپورٹر کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد بی بی سی اردو نے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مہرالنسا ان کے ادارے کی ملازم نہیں، نہ ادارے نے خاتون رپورٹر کو اپنا نام اور لوگو استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔

https://www.instagram.com/p/DN5ev0EChCs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=invalid&ig_rid=bc2e0a11-6aae-4779-9428-149cd652c039

ادارے نے لڑکی کا نام لکھے بغیر واضح کیا کہ مذکورہ لڑکی سے برطانوی نشریاتی ادارے کا کوئی تعلق نیں جب کہ لڑکی کی ڈیجیٹل میڈیا کمپنی اجازت کے بغیر ’بی بی سی‘ کا نام استعمال کر رہی ہے۔

ادارے نے صارفین کو تجویز دی کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی مواد دیکھنے سے قبل بی بی سی کے آفیشل پلیٹ فارم پر مواد کی تصدیق کیا کرے، ایسے مواد سے برطانوی نشریاتی ادارے کا کوئی تعلق نہیں۔

https://www.instagram.com/reel/DN8c_O4kcnX/?utm_source=ig_embed&ig_rid=cd1ca647-36d8-490d-82c6-f40d40880f0e

بی بی سی کی جانب سے جاری بیان کے بعد وائرل رپورٹر نے بھی وضاحت پیش کردی اور بتایا کہ ان کے ’بی بی سی‘ کا مطلب برطانوی نشریاتی ادارہ نہیں۔

مہرالنسا کا کہنا تھا کہ ان کے ’بی بی سی‘ کا مطلب ’بھائی بھائی چینل‘ ہے اور یہ کہ وہ برطانوی نشریاتی ادارے کو کاپی نہیں کر رہے، برطانوی نشریاتی ادارہ ان سے ای میل پر رابطہ کرکے وضاحت معلوم کر سکتا ہے۔

https://www.instagram.com/p/DN-BcgkjHB1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c334cedf-ea85-4d3f-b936-f8214e35f7d5


اہم خبریں
وہاڑی، دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال مزید سنگین، متعدد مکانات زمین بوس
جونیئر ہاکی ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کی شرکت کی تصدیق کردی
اسرائیلی فوج کا حماس ترجمان ابو عبیدہ پر حملے کا دعویٰ، مزید 77 فلسطینی شہید
امریکاکی یوکرین کو 179 ملین ڈالر کے فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری
بھارت سے مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے: اسحاق ڈار
پاکستان کو امریکا میں مچھلی کی برآمدکی اجازت مل گئی
سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈکیتی، ڈاکو قیمتی اشیاء اور کروڑ سے زائد رقم لے گئے
بھارتی آبی جارحیت جاری، ایک بار پھر دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا
’’ترکی آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے‘‘ خاتون اول کا سیلاب متاثرین کیلیے جذباتی پیغام
لیک فون کال کا معاملہ، تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیراعظم کو برطرف کردیا
دریائے چناب، راوی اور ستلج بپھر گئے، پنجاب میں سیلاب سے بڑی تباہی، کئی اضلاع زیرآب، اموات 20 ہوگئیں
پاکستان کی نئی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام؛ مودی سرکار کے جنگی جنون پر کاری ضرب
ایشیا کپ: اے سی سی، امارات بورڈ کے انتباہ کے باوجود جعلی ٹکٹس کی فروخت جاری
ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ، چین نے امریکا اور روس کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا
ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر تیار
افغان طالبان کو خلیجی ملک سے ملنے والے لاکھوں ڈالرز کہاں گئے؟





دلچسپ و عجیب
امریکی شہری نے سب سے زیادہ ربڑ کی چپلیں جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کرلیا
معروف بھارتی اداکار نے ساتھی اداکارہ سے منگنی کرلی
چائے پیش کرنے کا انداز پسند آنے پرسکول پرنسپل نےاپنے چپراسی سے شادی کرلی
موئن جو دڑو اور ہڑپہ سیلابوں سے تباہ ہوئے، امریکی ماہر آثار قدیمہ
کروکس کی ہزاروں جوڑیاں جمع کرنے کا عالمی ریکارڈ
دنیا کا وہ ائیرپورٹ جسے پائلٹ لینڈنگ کیلئے مشکل ترین قرار دیتے ہیں
متعدد شوہروں کو زہر دینے والی ایرانی بیوہ خاتون
بچوں کو مضبوط بنانے کیلئے ان کے ساتھ 800 کلومیٹر تک پیدل چلنے والا شخص
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain