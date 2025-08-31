تازہ تر ین
ایلی ایوررام کی بالی ووڈ میں عمر کے دباؤ پر تنقید

بالی ووڈ اداکارہ ایلی ایورام نے حال ہی میں ویمنز ہیلتھ اینڈ بک لانچ کی تقریب میں شرکت کی جہاں صحت پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب’’ہیل یور گٹ، مائنڈ اینڈ ایموشنز‘‘ کی کامیابی کا جشن منایا جارہا تھا۔ اس کی مصنفہ ڈمپل جانگڑا ہیں۔ ڈاکٹر مدھو چوپڑا، ونتی لودھا، ڈاکٹر آر چین راج جین اور آئرہ لودھا کے ساتھ پینل ڈسکشن میں ایلی بھی شامل تھیں جہاں انہوں نے فلم انڈسٹری میں ’’بڑھتی عمر‘‘ پر کھل کر بات چیت کی۔انہوں نے اداکارہ کو درپیش غیر حقیقی توقعات کے بارے میں کہا کہ ’’یہ ایک جدوجہد ہے۔ ہم اداکاراؤں کو باور کرایا جاتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ ۲۰؍ سال ہی کا نظر آنا چاہئے۔ یہ مضحکہ خیز ہے۔ مگر ہمیں کام کیلئے اپنے آپ کو اپنے جسم کو ایسے عمل سے گزارنا پڑتا ہے جو درحقیقت زہریلا ہے۔ میں اب بھی یہی تلاش کررہی ہوں کہ اپنے آپ کو صحتمند رکھنے کیلئے کون سے طریقے اپناؤں جن سے میرے جسم میں کیمیکل یا زہر نہ پہنچے۔ بہت سی قدرتی چیزیں ہیں جو آپ کو تر وتازہ رکھ سکتی ہیں۔ ‘‘
اداکارہ نے اعتراف کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تندرستی کی ان کی سمجھ میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’صحت کی اہمیت اور اپنے آپ پر کام کرنے کی اہمیت کے بارے میں آہستہ آہستہ اندازہ ہورہا ہے۔ بعض اوقات ہم سیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے ایسی رہی ہوں کہ قدرتی چیزوں کو زندگی میں شامل کروں کیونکہ میرے والدین نے میری پرورش اسی طرح کی ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’میرا خاندان مختلف غذاؤں کے تعلق سے مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم میں کیا ڈال رہے ہیں اور باہر اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ ‘‘


