شوہر کی خودکشی نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا اور بہترین سبق سکھایا، ریکھا کا پرانا انٹرویو پھر وائرل

بالی ووڈ کی ایوورگرین اداکارہ ریکھا نے جب اپنے شوہر مکیش اگروال کی خودکشی کے بعد پہلی بار لب کشائی کی تو اس واقعے کو اپنی زندگی کی بہترین چیز قرار دیا۔
اداکارہ کا پرانا انٹرویو وائرل ہو رہا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ مکیش اگروال کی خودکشی نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق پڑھایا تھا، اس نے مجھے سمجھایا کہ دنیا درحقیقت کیسی ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سینئر اداکارہ ریکھا کی زندگی کئی نشیب و فراز سے بھری ہوئی ہے لیکن جب 1990ء میں انہوں نے چند مہینوں کی ملاقات کے بعد صنعت کار مکیش اگروال سے شادی کا اعلان کیا تو ہر ایک کو یہی لگا کہ اب ریکھا کی زندگی میں ٹھہراؤ آجائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد جب مکیش اگروال نے خودکشی کی تو اس کا ذمہ دار ریکھا کو ٹھہرایا گیا، یہاں تک کہ انہیں ’چڑیل‘ جیسے الفاظ سے بھی پکارا گیا، تاہم اس وقت ریکھا نے خاموشی اختیار کی۔
2004 میں سمی گریوال کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اپنے شوہر کی موت کے بعد پہلی بار لب کشائی کی اور اس واقعے کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین سبق قرار دیا۔
سمی گریوال نے ریکھا سے سوال پوچھا کہ کیا آپ کی اریج میرج تھی؟، جس پر ریکھا نے جواب دیا، ’یقینی طور پر یہ محبت کی شادی نہیں تھی۔ مجھے مکیش اجنبی لگتے تھے۔‘
سینئر اداکارہ نے بتایا کہ ہم نے پہلی ملاقات کے چند مہینوں بعد ہی ایک دوسرے سے شادی کا فیصلہ کرلیا تھا۔ شادی کے بعد جب گھومنے کے لیے لندن گئے تو پہلی بار احساس ہوا کہ ہم دونوں کی سوچ اور مزاج مختلف ہیں، چند ہی مہینوں میں ہم دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کرلیا تھا۔
ریکھا نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے رشتے میں ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں ہم دونوں نے سمجھ لیا کہ یہ نااتفاقی ختم نہیں ہوسکتی۔ گوکہ طلاق کا فیصلہ باہمی تھا لیکن طلاق کا خیال سب سے پہلے مکیش نے پیش کیا تھا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق مکیش اگروال کی اچانک خودکشی کے باعث ریکھا کو اس قدر تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں اپنی واضاحت دینے کے لیے انٹرویو کا انعقاد کرنا پڑا جس کا عنوان تھا ’میں نے مکیش کو قتل نہیں کیا‘۔
2004 میں انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مکیش کی موت سے یہ چیز اچھی ہوئی کہ مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق مل گیا، مجھے دنیا کی سمجھ آگئی۔
ریکھا نے بتایا کہ شوہر کی موت کے بعد میں صدمے، انکار، غصے، خود ترسی اور پھر آخرکار قبولیت کے مراحل سے گزری۔ اس واقعے کے بعد ریکھا نے دوبارہ شادی نہیں کی۔