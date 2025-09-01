آصف علی ریٹائر، انٹرنیشنل کرکٹ کو الوداع کہہ دیا

پاکستان کے بلے باز آصف علی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے اپنے کیرئیر کا یادگار باب ختم کردیا۔ اپنی دھماکہ خیز بلے بازی کے لیے مشہور، آصف نے انسٹاگرام پر یہ خبر شیئر کی، پاکستان کی جرسی پہننے کے اعزاز کے لیے بے حد شکریہ ادا کیا۔ اپنے دلی نوٹ میں، اس نے ورلڈ کپ کے دوران اپنی بیٹی کو کھونے کے ذاتی المیے سمیت اونچائی اور پستی کے ذریعے غیر متزلزل حمایت کے لیے اپنے مداحوں، ٹیم کے ساتھیوں، کوچز اور خاندان کا شکریہ ادا کیا۔ بین الاقوامی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے، آصف نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ دنیا بھر میں ڈومیسٹک اور فرنچائز کرکٹ کھیلنا جاری رکھیں گے، اس کھیل کے لیے اپنے جذبے کو زندہ رکھیں گے۔