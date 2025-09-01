تازہ تر ین
انٹر نیشنل

بھارت نے امریکی مصنوعات پر ٹیکس کم کرنے پر کی آمادگی ظاہر

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے درمیان تجارتی تعلقات تباہی کے دہانے پر ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات پر سخت تنقید کرتے ہوئے بھارت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکوہ کیا کہ بھارت نے دہائیوں تک امریکا کے ساتھ یکطرفہ اور غیرمنصفانہ رویہ اختیار کیا۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی مصنوعات پر بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس (ٹیرِف) عائد کرتا رہا، جس کی وجہ سے امریکی کاروباری ادارے بھارتی منڈی میں جگہ نہیں بنا سکے۔

امریکی صدر نے کہا کہ اس کے برعکس امریکی مارکیٹ میں بھارت بڑے پیمانے پر اپنی اشیا فروخت کرتا رہا ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ بہت کم کاروبار کرتے ہیں مگر وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ بزنس کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بڑی تعداد میں اشیا بیچتے ہیں جبکہ ہم انہیں بہت کم بیچتے ہیں۔ یہ دہائیوں سے ایک یکطرفہ تباہی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اپنی زیادہ تر تیل اور دفاعی مصنوعات روس سے خریدتا ہے، امریکا سے بہت کم لیتا ہے۔

صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ بھارت اب امریکی مصنوعات پر عائد ٹیکس کم کرنے یا ختم کرنے پر آمادہ ہو گیا مگر یہ فیصلہ بہت دیر سے لیا گیا ہے انہیں یہ برسوں پہلے کرنا چاہیے تھا۔

یاد رہے کہ امریکا اور بھارت کے درمیان تجارتی تعلقات گزشتہ کئی برسوں سے تناؤ کا شکار رہے ہیں۔

بھارت امریکی مصنوعات پر اوسطاً 60 سے 100 فیصد تک درآمدی محصولات لگاتا رہا، جنہیں ٹرمپ انتظامیہ غیرمنصفانہ قرار دیتی رہی۔

دوسری جانب بھارت کا مؤقف رہا ہے کہ وہ اپنی مقامی صنعت کو تحفظ دینے کے لیے ایسے ٹیکس عائد کرتا ہے اور امریکا کو بھی اپنی مصنوعات کے معیار اور قیمتوں پر نظرثانی کرنی چاہیے۔


اہم خبریں
’ایس سی او تناور درخت بن چکی‘، چینی صدر نے تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دیدی
گلگت بلتستان حکومت کا ہیلی کاپٹر چلاس کے قریب گر کر تباہ
پنجاب: ڈرون سے ریسکیو، شہری اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل
غزہ: اسرائیلی حملے میں ایک اور بہادر خاتون صحافی شہید
گلوبل صمود فلوٹیلا: سابق سینیٹر مشتاق احمد خان پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے
افغانستان میں زلزلہ، 622 ہلاک، 400سے زائد زخمی
اسرائیل مسجد اقصیٰ کو یہودی عبادت گاہ میں بدلنے کی تیاری کر رہا ہے؟ فلسطینی اتھارٹی کا انکشاف
پنجاب؛ فلڈ ریلیف آپریشن میں جاں بحق اسسٹنٹ کشنر کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ
کراچی: کسٹمز نے لاکھوں مالیت کا ایرانی ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی
وہاڑی، دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال مزید سنگین، متعدد مکانات زمین بوس
جونیئر ہاکی ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کی شرکت کی تصدیق کردی
اسرائیلی فوج کا حماس ترجمان ابو عبیدہ پر حملے کا دعویٰ، مزید 77 فلسطینی شہید
امریکاکی یوکرین کو 179 ملین ڈالر کے فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری
بھارت سے مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے: اسحاق ڈار
پاکستان کو امریکا میں مچھلی کی برآمدکی اجازت مل گئی
سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈکیتی، ڈاکو قیمتی اشیاء اور کروڑ سے زائد رقم لے گئے





دلچسپ و عجیب
لیبوبس نامی گُڑیا کے مقبول ہونے کی آخر وجہ کیا ہے
عراق: 2300 سال پرانی قبریں دریافت
امریکی شہری نے سب سے زیادہ ربڑ کی چپلیں جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کرلیا
معروف بھارتی اداکار نے ساتھی اداکارہ سے منگنی کرلی
چائے پیش کرنے کا انداز پسند آنے پرسکول پرنسپل نےاپنے چپراسی سے شادی کرلی
موئن جو دڑو اور ہڑپہ سیلابوں سے تباہ ہوئے، امریکی ماہر آثار قدیمہ
کروکس کی ہزاروں جوڑیاں جمع کرنے کا عالمی ریکارڈ
دنیا کا وہ ائیرپورٹ جسے پائلٹ لینڈنگ کیلئے مشکل ترین قرار دیتے ہیں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain