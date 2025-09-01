تازہ تر ین
شوبز

ہیما مالنی نے اپنے دو لگژری فلیٹس بیچ دیئے؛ حیران کن وجہ سامنے آگئی

بالی ووڈ کی ڈریم گرل ہیما مالنی نے ممبئی کے پوش علاقے اوشیوارہ کے اوبرائے اسپرنگز میں موجود اپنے دو قیمتی اپارٹمنٹس بیچ دیئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ دونوں اپارٹمنٹس اگست 2025 میں رجسٹر ہوئے تھے جن کی کل مالیت 12.50 کروڑ روپے ہے۔

ہر اپارٹمنٹ تقریباً 847 اسکوائر فٹ کارپٹ ایریا اور 1017 اسکوائر فٹ بلٹ اپ ایریا پر مشتمل ہے۔

دونوں ڈیلز میں ہیما جی کو فی اپارٹمنٹ 6.25 کروڑ روپے ملے اور ہر ایک کے ساتھ ایک کار پارکنگ بھی شامل رہی۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر اپارٹمنٹ پر 31.25 لاکھ روپے اسٹامپ ڈیوٹی اور 30 ہزار روپے رجسٹریشن فیس بھی ادا کی گئی۔

ہیما مالنی، جو 1970 اور 80 کی دہائی میں بالی ووڈ کی صفِ اول کی اداکارہ رہیں اور “ڈریم گرل” کے لقب سے مشہور ہوئیں۔

ابھی تک ہیما مالنی نے ان فلیٹس کی فروخت کی کوئی وجہ نہیں بتائی لیکن یہ خبر زر گردش ہے کہ اداکارہ نے قرض میں ڈوبی ہوئی ہیں۔

البتہ ان کے مداحوں کا کہنا ہے کہ ہیما مالنی ایک خود مختار اور تجربہ کار بزنس ویمن بھی ہیں جنھوں نے یہ فلیٹس کسی اچھی جگہ سرمایہ کاری کے لیے فروخت کیے ہیں۔

بات کوئی بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ فلیٹس فروخت کرنے کی خبر مداحوں کے لیے بھی تشویش کا باعث بنی ہے۔


اہم خبریں
’ایس سی او تناور درخت بن چکی‘، چینی صدر نے تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دیدی
گلگت بلتستان حکومت کا ہیلی کاپٹر چلاس کے قریب گر کر تباہ
پنجاب: ڈرون سے ریسکیو، شہری اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل
غزہ: اسرائیلی حملے میں ایک اور بہادر خاتون صحافی شہید
گلوبل صمود فلوٹیلا: سابق سینیٹر مشتاق احمد خان پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے
افغانستان میں زلزلہ، 622 ہلاک، 400سے زائد زخمی
اسرائیل مسجد اقصیٰ کو یہودی عبادت گاہ میں بدلنے کی تیاری کر رہا ہے؟ فلسطینی اتھارٹی کا انکشاف
پنجاب؛ فلڈ ریلیف آپریشن میں جاں بحق اسسٹنٹ کشنر کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ
کراچی: کسٹمز نے لاکھوں مالیت کا ایرانی ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی
وہاڑی، دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال مزید سنگین، متعدد مکانات زمین بوس
جونیئر ہاکی ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کی شرکت کی تصدیق کردی
اسرائیلی فوج کا حماس ترجمان ابو عبیدہ پر حملے کا دعویٰ، مزید 77 فلسطینی شہید
امریکاکی یوکرین کو 179 ملین ڈالر کے فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری
بھارت سے مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے: اسحاق ڈار
پاکستان کو امریکا میں مچھلی کی برآمدکی اجازت مل گئی
سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈکیتی، ڈاکو قیمتی اشیاء اور کروڑ سے زائد رقم لے گئے





دلچسپ و عجیب
لیبوبس نامی گُڑیا کے مقبول ہونے کی آخر وجہ کیا ہے
عراق: 2300 سال پرانی قبریں دریافت
امریکی شہری نے سب سے زیادہ ربڑ کی چپلیں جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کرلیا
معروف بھارتی اداکار نے ساتھی اداکارہ سے منگنی کرلی
چائے پیش کرنے کا انداز پسند آنے پرسکول پرنسپل نےاپنے چپراسی سے شادی کرلی
موئن جو دڑو اور ہڑپہ سیلابوں سے تباہ ہوئے، امریکی ماہر آثار قدیمہ
کروکس کی ہزاروں جوڑیاں جمع کرنے کا عالمی ریکارڈ
دنیا کا وہ ائیرپورٹ جسے پائلٹ لینڈنگ کیلئے مشکل ترین قرار دیتے ہیں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain