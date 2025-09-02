ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کو مبینہ طور پر اغوا کرنیکی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار

اسلام آباد پولیس نے ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کو ہراساں ، قتل اور اغوا کرنے کی دھمکیاں دینے کے الزام میں حسن زاہد نامی شخص کو گرفتار کر لیا۔
پولیس ترجمان کے مطابق کارروائی سامعہ حجاب کی شکایت اور ویڈیو بیان موصول ہونے کے بعد کی گئی۔
اس سلسلے میں تھانہ شالیمار میں مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں خواتین کی عزت مجروح کرنے کی نیت سے حملہ یا زبردستی، اغوا اور خواتین کو ہراساں کرنے سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔
اس حوالے سے سامعہ حجاب نے بتایا تھا کہ ملزم کئی روز سے ان کا پیچھا کررہا تھا اور بار بار تحائف دے کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا۔
سامعہ نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں بتایا کہ ’ملزم نے مجھے شادی کی پیشکش کی تھی، انکار پر وہ ہراساں کرتا رہا اور میرے گھر تک پہنچ گیا، حسن زاہد نے واضح دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے شادی سے انکار کیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس کے علاوہ گرفتاری سے قبل بھی اس نے مجھے ایف آئی آر واپس لینے کا کہا‘۔
اس سے قبل سامعہ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ’ملزم نے میرے گھر کی گھنٹی بجائی اور دروازہ کھلنے پر مجھے زبردستی ساتھ چلنے کو کہا، اس دوران ملزم میرا فون چھین کر گاڑی میں بیٹھ گیا، میں فون واپس لینے کے لیے بھاگی تو ملزم نے مجھے ہراساں کیا اور اغوا کی کوشش بھی کی‘۔
پولیس کے مطابق مقدمے کی مزید تفتیش جاری ہے اور ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔