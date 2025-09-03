تازہ تر ین
شوبز

آریان کے بعد شاہ رُخ خان کی بیٹی بھی قانون کی گرفت میں آگئی

بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان کوایک زرعی اراضی کی خریداری کے حوالے سے قانونی مشکل کا سامنا پڑ رہا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سہانا نے ممبئی کے علاقے علی باغ میں واقع ایک زرعی اراضی کی خریداری کی ہے اور اس کیلئے دستاویزات میں سہانا کو کسان ظاہر کیا گیا ہے۔

سہانا خان نے علی باغ میں یہ اراضی 12 کروڑ 91 لاکھ روپے میں تین بہنوں انجلی، ریکھا اور پریا سے خریدی ہے جو ان کی وراثت تھی۔

سہانا نے دو پلاٹ جنکی مجموعی مالیت 22 کروڑ تھی 2023 اور 2024 میں خریدے تھے۔ جبکہ یہ دونوں پلاٹ دیجاوو فارم پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام پر رجسٹرڈ کیے گئے ہیں جس کی مالک گوری خان کی والدہ اور بھابھی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق خریداری کے وقت دستاویزات میں سہانا کو مبینہ طور پر فارمر (کسان) ظاہر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب انہیں قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔


اہم خبریں
بھارت پر ٹیرف کم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا: ٹرمپ کا مودی سرکار کو سخت پیغام
ویڈیو: محبوبہ کا فون مسلسل مصروف ہونے پر لڑکے نے علاقے کی بجلی کاٹ دی
کروشیا: ریسٹورنٹ میں سرکاری خرچ پر کھانا کھانے کے جرم میں سابق وزیر کو قید کی سزا، رقم بھی لوٹانی پڑی
چین کی جاپان پر فتح کی یاد میں تقریب، وزیراعظم شہباز شریف شریک، مودی نظر انداز
پنجاب میں سیلاب سے صورتحال سنگین ہے، سوشل میڈیا کی خبروں کو مت پھیلائیں، عظمیٰ بخاری
قومی اسمبلی اجلاس؛ جنگلات کاٹنے اور دریاؤں پر سوسائٹیز بنانے کیخلاف کارروائی کا مطالبہ
سابق بھارتی جنرل کا پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی منصوبے کا انکشاف
سوڈان میں بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ، ایک ہزار افرادہلاک
شام نے 14 سالوں میں پہلی بار خام تیل کی کھیپ برآمد کردی
’ایس سی او تناور درخت بن چکی‘، چینی صدر نے تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دیدی
گلگت بلتستان حکومت کا ہیلی کاپٹر چلاس کے قریب گر کر تباہ
پنجاب: ڈرون سے ریسکیو، شہری اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل
غزہ: اسرائیلی حملے میں ایک اور بہادر خاتون صحافی شہید
گلوبل صمود فلوٹیلا: سابق سینیٹر مشتاق احمد خان پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے
افغانستان میں زلزلہ، 622 ہلاک، 400سے زائد زخمی
اسرائیل مسجد اقصیٰ کو یہودی عبادت گاہ میں بدلنے کی تیاری کر رہا ہے؟ فلسطینی اتھارٹی کا انکشاف





دلچسپ و عجیب
فلم ’لو اینڈ وار‘ کے ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی نئی مصیبت میں پھنس گئے
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا
ہزاروں سال پرانی انسانی تاریخ کی ممکنہ اولین بستی کے آثار دریافت
لیبوبس نامی گُڑیا کے مقبول ہونے کی آخر وجہ کیا ہے
عراق: 2300 سال پرانی قبریں دریافت
امریکی شہری نے سب سے زیادہ ربڑ کی چپلیں جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کرلیا
معروف بھارتی اداکار نے ساتھی اداکارہ سے منگنی کرلی
چائے پیش کرنے کا انداز پسند آنے پرسکول پرنسپل نےاپنے چپراسی سے شادی کرلی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain