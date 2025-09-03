اداکارہ کومل عزیز نے شوبز انڈسٹری چھوڑنے کی وجہ بتادی

پاکستانی اداکارہ کومل عزیر نے شوبز انڈسٹری چھوڑنے کی وجہ بتا دی۔
کومل عزیز نے نہ صرف مقبول ڈراموں میں کام کیا بلکہ وہ ایک کامیاب کاروباری خاتون بھی ہیں۔
اداکارہ نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا جس دوران انہوں نے اپنے کیرئیر اور شوبز انڈسٹری کے حوالے سے گفتگو کی۔
میزبان کی جانب سے شوبز انڈسٹری چھوڑنے سے متعلق سوال پر کومل عزیز نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگوں کیلئے شوبز انڈسٹری کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ کام کرنے کے گھنٹے بہت زیادہ تھے، مجھے انڈسٹری میں معاوضے کے حوالے سے مسائل نہیں تھے کیونکہ میں اپنے بزنس سے پیسے کما رہی تھی لیکن ہاں مجھے ماحول سے مسائل تھے۔
کومل عزیز کا کہنا تھا کہ باتھ روم صاف نہ ہونے، وقت پر کھانا نہ ملنے اور شوبز کی سیاست کی وجہ سے ذہنی طور پر بھی متاثر ہوتے ہیں۔
اداکارہ نے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس انڈسٹری میرا کوئی دوست نہیں بلکہ اس انڈسٹری میں کسی نے دوست نہیں بنائے ، دوست صرف انسٹاگرام اور فیس بک کی حد تک ہیں