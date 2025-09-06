تازہ تر ین
پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان سیریز کا شیڈول جاری

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے جنوبی افریقا کے خلاف آل فارمیٹ سیریز کے میچز کے شیڈول کردیا۔

پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ قذافی اسٹیڈیم میں 15 اکتوبر کو کھیلا جائے کا اور دوسرا ٹیسٹ میچ 20 اکتوبر کو راولپنڈی میں شیدول ہے۔

ٹیسٹ میچز کی سیریز کے بعد تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 28 اکتوبر کو پنڈی اور بقیہ دو میچز 31 اکتوبر اور یکم نومبر کو لاہور میں کھیلے جائیں گے۔

فوٹو: پی سی بی

فیصل آباد 17 برس بعد ون ڈے انٹرنیشنل میچ کی میزبانی کرے گا جہاں جنوبی افریقا سے تین ون ڈے میچز کی سیریز 4 تا 8 نومبر تک کھیلی جائے گی۔

واضح رہے کہ پاکستان 12 اکتوبر سے جنوبی افریقا کے ساتھ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔

اس بارے میں چیف آپریٹنگ افیسر پی سی بی سمیر احمد سید کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں 17 برس بعد ون ڈے انٹرنیشنل کی واپسی تاریخی لمحہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان یہ سیریز معیاری کرکٹ لائے گی۔


اہم خبریں
کئی گنا بڑےدشمن کاغرورمٹی میں ملایا،فوجی قیادت سفارتی ومعاشی محاذ پر بھی کرداراداکررہی ہے، وزیر دفاع
ہفتہ وار رپورٹ: زرمبادلہ مارکیٹوں میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کمزور
بنیان المرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی، اگلی بار اسکور 6 صفر نہیں 60 صفر ہوگا: ائیر وائس مارشل
مودی معصوم لوگوں کی بددعائیں تمھیں جینے نہیں دیں گی، پانی چھوڑنا مہنگا پڑیگا: گورنر سندھ
پاکستان کے فیصلے ہم کریں گے کہ یہاں کون رہے گا کون نہیں: ترجمان دفتر خارجہ
وینزویلا سے کشیدگی میں اضافہ، امریکا کا ایف 35 طیارے پورٹو ریکو بھیجنے کا اعلان
حماس سے سنجیدہ بات چیت کر رہے، یرغمالی رہا نہ کیے تو سخت اقدامات کریں گے: ٹرمپ
بھارت مذاکرات کی میز پر آکر صدر ٹرمپ سے معافی مانگے گا، امریکی وزیر تجارت
بھارتی آبی جارحیت جاری؛ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، چناب اور راوی کی بھی سطح بلند
انڈے، جوتا اور سیاہی پھینکنا کس نے سکھایا؟ آج یہ لوگ خود اس کا شکار ہیں: طلال چوہدری
ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود یورپی یونین نے گوگل پر 2.95 ارب یورو کا جرمانہ عائد کر دیا
صدر ٹرمپ نے محکمہ دفاع کا نام بدل کر ‘محکمہ جنگ’ رکھ دیا
برطانوی کابینہ میں ردوبدل، پاکستانی نژاد شبانہ محمود برطانیہ کی وزیر داخلہ مقرر
سندھ ہائیکورٹ نے کے ایم سی پارکس کا کمرشل استعمال غیرقانونی قرار دیدیا
پاکستانی ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ کتنا ہے؟ تفصیلات جاری
ریلوے اسٹیشنز پر مکہ مدینہ کی طرح صفائی کرنیوالی مشینیں لگائی ہیں: حنیف عباسی





دلچسپ و عجیب
نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی
۔102 سال کی عمر میں ماؤنٹ فیوجی کو سر کرنیوالا معمر ترین فرد
کینیڈا کے ریسٹورینٹ کا 81 فٹ ریکارڈ ساز کباب بنانے کا دعویٰ
اسکول میں طالبِ علمی کے زمانے میں کھویا ہوا بٹوا 51 سال بعد مل گیا
دلچسپ ریکارڈ::ننگے پاؤں لیگو پر 100 میٹر دوڑنے کا کارنامہ
پالتو طوطے نے کم وقت میں رنگوں کی شناخت سے ریکارڈ قائم کر دیا
فلم ’لو اینڈ وار‘ کے ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی نئی مصیبت میں پھنس گئے
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا
