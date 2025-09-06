پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان سیریز کا شیڈول جاری

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے جنوبی افریقا کے خلاف آل فارمیٹ سیریز کے میچز کے شیڈول کردیا۔
پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ قذافی اسٹیڈیم میں 15 اکتوبر کو کھیلا جائے کا اور دوسرا ٹیسٹ میچ 20 اکتوبر کو راولپنڈی میں شیدول ہے۔
ٹیسٹ میچز کی سیریز کے بعد تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 28 اکتوبر کو پنڈی اور بقیہ دو میچز 31 اکتوبر اور یکم نومبر کو لاہور میں کھیلے جائیں گے۔
فیصل آباد 17 برس بعد ون ڈے انٹرنیشنل میچ کی میزبانی کرے گا جہاں جنوبی افریقا سے تین ون ڈے میچز کی سیریز 4 تا 8 نومبر تک کھیلی جائے گی۔
واضح رہے کہ پاکستان 12 اکتوبر سے جنوبی افریقا کے ساتھ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔
اس بارے میں چیف آپریٹنگ افیسر پی سی بی سمیر احمد سید کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں 17 برس بعد ون ڈے انٹرنیشنل کی واپسی تاریخی لمحہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان یہ سیریز معیاری کرکٹ لائے گی۔