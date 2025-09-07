تازہ تر ین
پاکستان

پنجاب کے 25 اضلاع میں سیلاب سے 4155 دیہات متاثر، اموات 56 ہوگئیں

ڈائریکٹر جنرل  پروونشل  ڈیزاسٹر مینجمنٹ  اتھارٹی  (پی ڈی ایم اے)  پنجاب عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 25 اضلاع  اور 4155  دیہات سیلاب سے متاثر  ہوئے ہیں۔

لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ڈی جی پی ڈی ایم اے  عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ  پنجاب میں 26 اگست سے اب تک سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 56 ہو چکی ہے، ریلیف کیمپس میں 60 سے70ہزار لوگ مقیم ہیں جنہیں سہولتیں دی جا رہی ہیں، 500 کے  قریب میڈیکل کیمپس لگائے ہیں جبکہ  پونے 2  لاکھ افراد کا علاج کیا جاچکا ہے۔

دریاؤں میں سیلابی صورتحال

دریائی صورتحال پر بات کرتے ہوئے عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ  پنجاب کے تینوں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کم ہو رہا ہے،  راوی میں جسڑ کے مقام پر آج 65 ہزار  کیوسک پانی ہے،  تریموں پر اس وقت5 لاکھ 43 ہزار  کیوسک  کا ریلا گزر رہا ہے جبکہ آئندہ  چند گھنٹوں  میں  تریموں  پر  ریلا  تقریباً پونے 6 لاکھ کیوسک تک جانےکا امکان ہے، دوسری جانب  ہیڈ محمد والا میں پانی کم جبکہ ہیڈ پنجند کے مقام پرپانی تیزی سے بڑھ رہاہے۔

پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال

ڈی جی پی ڈی ایم اے نے  مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو 1122 کے مجموعی طور پر 25ہزار بوٹ  ٹرپس ہیں،  پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا جارہاہے۔

انہوں نے بتایا کہ ملتان میں اگلے 72گھنٹے یہی سیلابی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے، جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ملتان میں ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے، سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد اور چنیوٹ  اب بحالی کی طرف جا رہے ہیں جبکہ خانیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سیلابی صورتحال برقرار رہے گی۔

 پنجاب میں چند مقامات پر موسلادھار بارش سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات

ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں چند مقامات پر موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی، گجرات میں اب بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور  شدید اربن فلڈنگ کی صورتحال تھی، اس وقت گجرات میں مرکزی شاہراہوں کو مکمل طور  پر کلیئر کر دیا گیا ہے،گجرات میں بارش کی وجہ سے نکاسی کے عمل میں مشکلات ہیں۔


اہم خبریں
پاکستان میں چاند گرہن کا نظارہ
پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 75 ہزار سے زائد میٹرک ٹن گندم ضبط
ملتان جلال پور میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے کی وجہ سامنے آگئی؟
ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرگیا، کراچی میں گرج چمک کیساتھ بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ
قومی ائیرلائن کی ہزار سے زائد پروازیں صرف 1یا 2 مسافروں کیساتھ آپریٹ ہونیکا انکشاف
پنجاب میں سیلاب سے ہزاروں اسکول بند، لاکھوں بچوں کا تعلیمی سلسلہ رک گیا
پاکستان کا فلسطینی عوام کے حقوق کیلئے ہر فورم پربھرپور آواز بلند کرنے کا اعادہ
امریکی نیوی سیلز کا شمالی کوریا میں خفیہ مشن ناکام، عام شہری ہلاک
سرکاری اسکولوں سے سولر پینلز کی چوری کے واقعات، پنجاب پولیس کو تحقیقات کی ہدایت
بھارت میں پاکستان سے دہشتگرد داخل ہونے اور ممبئی کو دھماکوں سے اُڑانے کی جھوٹی افواہ
خلائی صلاحیتوں، الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر ٹیکنالوجی سے فضائی سرحدوں کے تحفظ کیلئے پرعزم ہیں: سربراہ پاک فضا
کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگیا، ویڈیو سامنے آگئی
پاکستان نے فلسطینیوں کو جبری بےدخل کرنے کے اسرائیلی بیانات کی مذمت کردی
چین کا تائیوان کے سمندر میں کینیڈا اور آسٹریلیا کے جنگی جہازوں کی آمدورفت پر اظہار مذمت
پیپلزپارٹی کراچی دشمن جماعت ہے، حافظ نعیم
پی ٹی اے کا غیر قانونی آئی ایم ای آئی (IMEI) ٹمپرنگ اور کْلون موبائل فونز کے خلاف کریک ڈاؤن





دلچسپ و عجیب
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی
۔102 سال کی عمر میں ماؤنٹ فیوجی کو سر کرنیوالا معمر ترین فرد
کینیڈا کے ریسٹورینٹ کا 81 فٹ ریکارڈ ساز کباب بنانے کا دعویٰ
اسکول میں طالبِ علمی کے زمانے میں کھویا ہوا بٹوا 51 سال بعد مل گیا
دلچسپ ریکارڈ::ننگے پاؤں لیگو پر 100 میٹر دوڑنے کا کارنامہ
پالتو طوطے نے کم وقت میں رنگوں کی شناخت سے ریکارڈ قائم کر دیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain