تازہ تر ین
کھیل

محمد نواز کی شاندار بولنگ، پاکستان نے تین ملکی ٹی 20 سیریز جیت لی

پاکستان محمد نواز کی تباہ کن بولنگ کی مدد سے افغانستان کو تین ملکی ٹی 20 سیریز کے فائنل میں 70 رنز سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کرلی۔

تفصیلات کے مطابق سہ ملکی ٹی 20 سیریزکا فائنل شارجہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا گیا جس میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔

سہ ملکی ٹی 20 سیریز کے فائنل میں پاکستان نے افغانستان کو جیت کیلیے 142 رنز کا ہدف دیا جس کے جواب میں افغانستان کی ٹیم 66 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

قومی ٹیم کی اوپننگ کا آغاز اچھا نہ رہا اور صاحبزادہ فرحان صفر کے اسکور پر آؤٹ ہوکر پویلین لوٹے۔ بعد ازاں 49 کے مجموعی اسکور پر صائم ایوب 17 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔

تیسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی فخر زمان تھے جنہیں راشد خان نے ہدف بنایا اور 27 کے انفرادی جبکہ 51 کے مجموعی اسکور پر پویلین بھیجا۔ اس کے بعد حسن نواز اور کپتان سلمان آغا نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اسکور کو 69 تک پہنچایا تو راشد خان نے حسن نواز کو 15 کے انفرادی اسکور پر چلتا کردیا۔

پھر 72 کے مجموعی اسکور پر نور احمد نے وکٹ کیپر محمد حارث کو کلین بولڈ کر کے پویلین واپس بھیجا۔ یوں پاکستان کی آدھی ٹیم 72 رنز پر پویلین واپس لوٹ گئی۔

سلمان آغا 112، فہیم اشرف 130 اور محمد نواز 136 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 141 رنز بنائے۔ فخر زمان 27 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔

افغانستان اننگز

ہدف کے تعاقب میں افغانستان نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو 7 کے مجموعی اسکور پر پہلی وکٹ گری، پھر 28 پر دوسرا کھلاڑی آؤٹ ہوا۔

اس کے بعد محمد نواز نے لگاتا 2 وکٹیں لیں اور 29 پر چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے، پھر 32 کے مجموعی اسکور زردان بھی نواز کا شکار بنے۔

اس کے بعد 32 کے ہی اسکور پر کریم جنت اور پھر 46 پر محمد نبی آؤٹ ہوئے۔ بعد ازاں 55 کے مجموعی اسکور پر راشد خان، جبکہ 57 پر نور احمد اور 66 پر غضنفر پویلین لوٹے۔

محمد نواز نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا اور چار اوورز میں سے ایک میڈان کروا کے 19 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔

اس کے علاوہ ابرار احمد اور سفیان مقیم نے دو دو اور شاہین شاہ آفریدی نے ایک وکٹ حاصل کی۔

قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی جس کے تحت سلمان مرزا کی جگہ سفیان مقیم کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔


اہم خبریں
پاکستان میں چاند گرہن کا نظارہ
پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 75 ہزار سے زائد میٹرک ٹن گندم ضبط
ملتان جلال پور میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے کی وجہ سامنے آگئی؟
ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرگیا، کراچی میں گرج چمک کیساتھ بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ
قومی ائیرلائن کی ہزار سے زائد پروازیں صرف 1یا 2 مسافروں کیساتھ آپریٹ ہونیکا انکشاف
پنجاب میں سیلاب سے ہزاروں اسکول بند، لاکھوں بچوں کا تعلیمی سلسلہ رک گیا
پاکستان کا فلسطینی عوام کے حقوق کیلئے ہر فورم پربھرپور آواز بلند کرنے کا اعادہ
امریکی نیوی سیلز کا شمالی کوریا میں خفیہ مشن ناکام، عام شہری ہلاک
سرکاری اسکولوں سے سولر پینلز کی چوری کے واقعات، پنجاب پولیس کو تحقیقات کی ہدایت
بھارت میں پاکستان سے دہشتگرد داخل ہونے اور ممبئی کو دھماکوں سے اُڑانے کی جھوٹی افواہ
خلائی صلاحیتوں، الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر ٹیکنالوجی سے فضائی سرحدوں کے تحفظ کیلئے پرعزم ہیں: سربراہ پاک فضا
کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگیا، ویڈیو سامنے آگئی
پاکستان نے فلسطینیوں کو جبری بےدخل کرنے کے اسرائیلی بیانات کی مذمت کردی
چین کا تائیوان کے سمندر میں کینیڈا اور آسٹریلیا کے جنگی جہازوں کی آمدورفت پر اظہار مذمت
پیپلزپارٹی کراچی دشمن جماعت ہے، حافظ نعیم
پی ٹی اے کا غیر قانونی آئی ایم ای آئی (IMEI) ٹمپرنگ اور کْلون موبائل فونز کے خلاف کریک ڈاؤن





دلچسپ و عجیب
جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگایا
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی
۔102 سال کی عمر میں ماؤنٹ فیوجی کو سر کرنیوالا معمر ترین فرد
کینیڈا کے ریسٹورینٹ کا 81 فٹ ریکارڈ ساز کباب بنانے کا دعویٰ
اسکول میں طالبِ علمی کے زمانے میں کھویا ہوا بٹوا 51 سال بعد مل گیا
دلچسپ ریکارڈ::ننگے پاؤں لیگو پر 100 میٹر دوڑنے کا کارنامہ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain