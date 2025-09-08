تازہ تر ین
فیشن ڈیزائنر نومی انصاری پر ٹیکس فراڈ کیس میں پیشرفت

سندھ ہائیکورٹ نے فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کیخلاف ٹیکس فراڈ کے مقدمے میں سفری پابندیوں کے معاملے ایف بی آر حکام کیخلاف توہین عدالت کی درخواست پر ایف آئی اے کو درخواست گزار کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کا حکم نامہ معطل کردیا۔

رپورٹ کے مطابق ہائیکورٹ میں فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کیخلاف ٹیکس فراڈ کے مقدمے میں سفری پابندیوں کے معاملے ایف بی آر حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔

درخواستگزار کے وکیل نے موقف دیا کہ عدالت کی جانب سے عبوری حکم جاری کرنے کے بعد درخواستگزار کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کردیا گیا۔

عدالت کی جانب سے ایک بار سفر کی اجازت کے بعد درخواستگزار نے بیرون ملک سفر کیا۔درخواستگزار کو کام کے سلسلے میں بار بار بیرون ملک سفر کرنا پڑتا ہے۔ درخواستگزار کو سفر کی اجازت فراہم کی جائے۔

ایف بی آر نے ٹیکس فراڈ کے کیسز سے متعلق گائیڈ لائینز پیش کردیں۔ ایف بی آر گائیڈ لائینز کے مطابق عدالتی احکامات کے مطابق سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت کارروائی کا مکینزم تشکیل دیا ہے۔

یکم جولائی سے قبل کے سیلز ٹیکس فراڈ کے مقدمات میں سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ یکم جولائی کے بعد کے مقدمات میں فنانس ایکٹ 2025 کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ شفاف ٹرائل کے لئے عدالت کے طے کردہ اصولوں پر مکمل عمل کیا جائے گی۔

عدالت نے ایف بی آر کے جواب کی نقول درخواست گزار کو فراہم کرنے کی ہدایت کردی۔ عدالت نے ایف آئی اے کو درخواست گزار کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کا حکم نامہ معطل کردیا۔

عدالت نے ریمارکس دیئے عدالتی ناظر کے پاس درخواست گزار کی جانب سے پراپرٹی بطور ضمانت رکھوائی گئی ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے کی جانب سے درخواستگزار کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کا حکم نامہ معطل کردیا۔

عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک عبوری حکم نامہ برقرار رکھنے کا حکم دیدیا۔


اہم خبریں
پنجاب میں سیلاب سے صورتحال بگڑ رہی ہے، بارشیں بھی غضب ڈھا رہی ہیں، عظمیٰ بخاری
سمندر کی سطح بلند ہے، شاید بارش کا پانی نہ اترے، میئر کراچی کا شہریوں کو صبر کا مشورہ
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور نے احساس ای پنشن سسٹم کے اجرا کی منظوری دے دی
اسلام آباد ہائیکورٹ نے وفاقی ترقیاتی ادارے کو افسران کی پروموشن سے روک دیا
پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو دو قومی نظریے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، وزیر اطلاعات
انڈونیشیا میں قرآن خوانی کی تقریب کے دوران عمارت گر گئی، 3 جاں بحق، 80 سے زائد زخمی
گلوبل صمود فلوٹیلا: پاکستانی اور عالمی کارکنان غزہ جانے کے لیے تیونس پہنچ گئے
ٹرمپ کی حماس کو شرائط قبول کرنے کی آخری وارننگ، بات نہ ماننے پر سنگین نتائج کی دھمکی دیدی
اسرائیل نے جنگ بندی کے بدلے حماس سے ہتھیار ڈالنے اور یرغمالیوں کی رہائی کی شرط رکھ دی
اسرائیل کے رامون ائیرپورٹ پر حوثیوں کا ڈرون حملہ، فلائٹ آپریشن معطل
امریکا کے آئرن ڈوم منصوبے کی قیادت بنگلا دیشی نژاد مسلم افسر کے سپرد
امریکا کیلیے براہ راست پروازیں، پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کا سیفٹی آڈٹ شروع
رواں سال 29 ہزار تارکین وطن کا غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچنے کا انکشاف
سپریم کورٹ رولز بنانے کیلئے ججز سے رائے لی، جن کو اعتراض ہے وہ تحریری رائے دیں: چیف جسٹس
پنجند اور تریموں کے مقامات پر سیلابی ریلے کی صورتحال زیادہ خطرناک ہے، شرجیل میمن
ملتان میں جلالپور پیروالا میں مقامی بند ٹوٹنے سے درجنوں بستیاں زیر آب، ایمرجنسی نافذ





دلچسپ و عجیب
پیسے بچانے والا شہری خود علاج کر کے اسپتال پہنچ گیا
جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگایا
نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی
۔102 سال کی عمر میں ماؤنٹ فیوجی کو سر کرنیوالا معمر ترین فرد
کینیڈا کے ریسٹورینٹ کا 81 فٹ ریکارڈ ساز کباب بنانے کا دعویٰ
اسکول میں طالبِ علمی کے زمانے میں کھویا ہوا بٹوا 51 سال بعد مل گیا
