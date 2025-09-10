تازہ تر ین
انٹر نیشنل

سعودی عرب نے ایشیا کے لیے تیل کی قیمتوں میں کمی کر دی

ریاض: سعودی عرب نے ایک بار پھر ایشیائی خریداروں کے لیے خام تیل کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ 

عرب لائٹ خام تیل کی نئی قیمت اکتوبر کے لیے دبئی/عمان بینچ مارک سے 2.20 ڈالر فی بیرل زیادہ مقرر کی گئی ہے۔

یہ کمی ستمبر کے مقابلے میں ایک ڈالر فی بیرل ہے، جو تجزیہ کاروں کی توقعات (0.40 سے 0.70 ڈالر) سے زیادہ ہے۔ دیگر سعودی تیل کی اقسام کی قیمتوں میں بھی اکتوبر کے لیے 0.90 سے 1 ڈالر فی بیرل تک کمی کی گئی ہے۔

تیل کے تاجروں کے مطابق سعودی فیصلے کی وجہ ایشیا خصوصاً چین میں کمزور طلب کے خدشات ہیں۔ اگرچہ رواں سال مارچ-اپریل کے بعد چین نے خام تیل کی درآمدات میں اضافہ کیا، مگر یہ زیادہ تر ذخیرہ اندوزی (stockpiling) کے لیے تھا، طلب میں حقیقی اضافہ نہیں۔

ادھر ماہرین نے چین میں تیل کی طلب کے جلد عروج پر پہنچنے کی پیش گوئیاں بھی بڑھا دی ہیں۔ ایک سرکاری ریسرچ کمپنی کے مطابق چین میں تیل کی طلب 2027 میں بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد مستحکم ہو جائے گی۔ اس سال طلب میں صرف 100,000 بیرل یومیہ اضافہ متوقع ہے، جو بجلی سے چلنے والی گاڑیوں (EVs) اور ایل این جی ٹرکوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث محدود ہو رہا ہے۔

ریسرچ کے مطابق صرف 2025 میں ہی الیکٹرک گاڑیاں تقریباً 25 ملین ٹن پٹرول کی کھپت کم کر دیں گی، جو کم از کم 580,000 بیرل یومیہ کے برابر ہے۔ تاہم تازہ ترین اعدادوشمار کے مطابق اگست میں الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں کی فروخت کی شرح میں کمی آئی ہے، جو پچھلے مہینے 12 فیصد سالانہ تھی لیکن اب صرف 7.5 فیصد پر رہ گئی۔


اہم خبریں
ٹرمپ کا یورپی یونین سے بھارت اور چین پر 100 فیصد ٹیرف لگانے کا مطالبہ
وزیر اعظم کا ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگانے کا اعلان
سرحد پر غیرقانونی کراسنگ کے دوران ایرانی فورسز کی فائرنگ سے 6 افغان تارکین وطن ہلاک
لاہور سے جدہ جانے والی 2 پروازوں کی ہنگامی لینڈنگ؛ طیارے گراؤنڈ کردیے گئے
پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی بلدیاتی نورا کشتی نے کراچی ڈبو دیا، ترجمان جے یو آئی
ملتان کی صورتحال تشویشناک، اگلے تین دن کا بڑا چیلنج جنوبی پنجاب ہے: ڈی جی پی ڈی ایم اے
فرانسیسی صدر نے وزیردفاع سیبسٹین لاکورنو کو نیا وزیراعظم نامزد کردیا
روس یوکرین کشیدگی: فضائی خلاف ورزی پر پولینڈ نے روسی ڈرون طیارے مار گرائے
قطر پر حملے کا حکم کس نے دیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اصل ذمہ دار کا نام بتادیا
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری
ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان جوہری معائنوں کی بحالی کا معاہدہ
کراچی، پھر موسلادھار بارش، ملیر ندی میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع
اسرائیل مسلسل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، افغان طالبان کا قطر پر فضائی حملے پر سخت ردعمل
بجلی سستی: ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں 1 روپے 79 پیسے فی یونٹ کمی
9 مئی کیس: شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد سمیت 18 کو سزائیں
اسرائیل کا قطر پر حملہ، حماس کے اہم رہنما شہید





دلچسپ و عجیب
ہسپانوی شہری نے ہیلز پہن کر تیز رفتار سے اُلٹا بھاگ کر عالمی ریکارڈ قائم کردیا
طیارے میں سیٹ پر ہی خود کیلئے کھانا تیار کرنے والی خاتون مسافر وائرل
حدیقہ کیانی سیلاب متاثرین کی مدد کیلیے پیش پیش، برقعہ پہن کر خریداری کی، ویڈیو وائرل
پیسے بچانے والا شہری خود علاج کر کے اسپتال پہنچ گیا
جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگایا
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain