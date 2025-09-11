تازہ تر ین
شوبز

سلمان خان کی جان ایک مرتبہ پھر خطرے میں، شو پر مختلف پابندیاں عائد

بھارتی رئیلیٹی شو بگ باس 19 میں میزبان سلمان خان کو جان سے مارنے کی نئی دھمکیوں کے بعد شو کی سکیورٹی میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق حفاظتی اقدامات کے تحت شو کے سیٹ پر حاضرین کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے جو عموماً “ویک اینڈ کے وار” میں سلمان خان کو براہِ راست دیکھنے آتے تھے۔

سلمان خان کو حالیہ مہینوں میں مسلسل سنگین دھمکیاں موصول ہوئی ہیں جن کا تعلق گینگسٹر لارنس بشنوئی سے ہے۔ ان خدشات کے پیش نظر شو کی ٹیم نے حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کر دیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق بگ باس کے سی ای او رشی نیگی نے تصدیق کی ہے کہ بگ باس کے سیٹ پر گزشتہ ڈھائی سالوں سے سکیورٹی میں اضافہ جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی ممکنہ خطرے یا خلل سے بچنے کے لیے تقریباً 600 افراد 24 گھنٹے شفٹوں میں کام کر رہے ہیں۔

واضح رہے کہ شو کی انتظامیہ کی جانب سے یہ اقدامات سلمان خان کی سلامتی کو یقینی بنانے اور شو کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ سلمان خان کو اس سے قبل بھی کئی مرتبہ لارنس بشنوئی کی جانب سے قتل کی دھمکیاں موصول ہوچکی ہیں۔


اہم خبریں
ٹرمپ کا یورپی یونین سے بھارت اور چین پر 100 فیصد ٹیرف لگانے کا مطالبہ
وزیر اعظم کا ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگانے کا اعلان
سرحد پر غیرقانونی کراسنگ کے دوران ایرانی فورسز کی فائرنگ سے 6 افغان تارکین وطن ہلاک
لاہور سے جدہ جانے والی 2 پروازوں کی ہنگامی لینڈنگ؛ طیارے گراؤنڈ کردیے گئے
پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی بلدیاتی نورا کشتی نے کراچی ڈبو دیا، ترجمان جے یو آئی
ملتان کی صورتحال تشویشناک، اگلے تین دن کا بڑا چیلنج جنوبی پنجاب ہے: ڈی جی پی ڈی ایم اے
فرانسیسی صدر نے وزیردفاع سیبسٹین لاکورنو کو نیا وزیراعظم نامزد کردیا
روس یوکرین کشیدگی: فضائی خلاف ورزی پر پولینڈ نے روسی ڈرون طیارے مار گرائے
قطر پر حملے کا حکم کس نے دیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اصل ذمہ دار کا نام بتادیا
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری
ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان جوہری معائنوں کی بحالی کا معاہدہ
کراچی، پھر موسلادھار بارش، ملیر ندی میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع
اسرائیل مسلسل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، افغان طالبان کا قطر پر فضائی حملے پر سخت ردعمل
بجلی سستی: ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں 1 روپے 79 پیسے فی یونٹ کمی
9 مئی کیس: شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد سمیت 18 کو سزائیں
اسرائیل کا قطر پر حملہ، حماس کے اہم رہنما شہید





دلچسپ و عجیب
بچے کے نام پر اتفاق نہ ہونے پر والدین نے طلاق کا مقدمہ دائر کردیا
جیل میں سنجے دت کی داڑھی بنانے کا کام کس خطرناک مجرم کو سونپا گیا؟ اداکار نے پوری کہانی سنادی
امریکی شہری نے ٹیبل ٹینس کی گیندوں سے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
ننھے یوٹیوبرز شیراز اور مسکان نے گاؤں کے خستہ حال اسکول کو جدید تعلیمی ادارے میں بدل دیا
ہسپانوی شہری کا ہیلز پہن کر اُلٹا دوڑنے کا عالمی ریکارڈ
ہسپانوی شہری نے ہیلز پہن کر تیز رفتار سے اُلٹا بھاگ کر عالمی ریکارڈ قائم کردیا
ہسپانوی شہری نے ہیلز پہن کر تیز رفتار سے اُلٹا بھاگ کر عالمی ریکارڈ قائم کردیا
طیارے میں سیٹ پر ہی خود کیلئے کھانا تیار کرنے والی خاتون مسافر وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain