ہندوؤں کا نعرہ نہ لگانے پر مسلم اداکار علی گونی اور انکی گرل فرینڈ کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں

بھارتی ٹیلی ویژن کے معروف اداکار علی گونی نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں ایک پوجا کے دوران ہندو مذہب کا روایتی نعرہ نہ لگانے پر جان سے ماردینے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق علی گونی نے سوشل میڈیا پر ٹرولز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ذاتی عقائد اور مذہبی آزادی پر حملہ ناقابلِ برداشت ہے۔
اداکار کے مطابق کچھ انتہا پسند عناصر ان کی ساتھی فنکارہ اور قریبی دوست جیسمین بھسین کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور اسے بھی مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔
مسلمانوں کے خلاف منفی رویوں پر سخت ردعمل دیتے ہوئے علی گونی نے واضح کیا کہ میری ماں، بہن یا جیسمین کے بارے میں کوئی کچھ بولے گا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔
علی گونی نے مزید کہا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے اور کسی پر مخصوص مذہبی نعرے یا رسم و رواج مسلط کرنا درست بات نہیں ہے۔
سوشل میڈیا پر مسلمانوں سمیت دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے صارفین بھی علی گونی کے مؤقف کی حمایت کر رہے ہیں۔