ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کا بابر اور رضوان کو مشورہ

دبئی : پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے کہا ہے کہ ان کی نوجوان ٹیم ایشیا کپ 2025 میں روایتی حریف بھارت کے خلاف اتوار کو ہونے والے ہائی وولٹیج میچ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں عمان کے خلاف 12 ستمبر کے میچ سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے مائیک ہیسن نے کہا میں نے کئی بار پاک بھارت میچز باہر سے دیکھے ہیں، کبھی کوچ اور کبھی کمنٹیٹر کے طور پر۔ اب اس ماحول کے بیچ ہونا ایک شاندار تجربہ ہے۔ اہم بات یہی ہے کہ ٹیم فوکس میں رہے اور اپنا کام کرے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت پراعتماد ہے اور ہونا بھی چاہیے مگر پاکستان بھی دن بہ دن بہتر ہو رہا ہے۔ ہم چیلنج سے خوفزدہ نہیں ہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ہیڈ کوچ نے دبئی کی پچ کے حوالے سے کہا کہ یہ شارجہ سے مختلف ہے لیکن پاکستان کے پاس متوازن اسکواڈ ہے۔ ہمارے پاس 5 اسپنرز ہیں، محمد نواز اس وقت دنیا کے بہترین اسپن بولر ہیں، اور پیس اٹیک بھی مضبوط ہے۔ ہم ہر طرح کی کنڈیشنز میں کھیل سکتے ہیں۔
بیٹنگ لائن اپ پر تنقید کے جواب میں مائیک ہیسن نے کہا کہ یہ ایک ڈویلپنگ بیٹنگ لائن اپ ہے۔ شارجہ میں ہم اکثر اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اسکور کرتے رہے، یہی اصل بات ہے۔ ہمیں امید ہے کہ کئی بیٹرز فارم میں واپس آئیں گے۔
قومی ٹیم کے ہیڈکوچ مائیک ہیسن نے بابر اور رضوان کو کیا مشورہ دیا؟
دبئی میں ایشیا کپ 2025 کے سفر کے آغاز سے پہلے ہیڈکوچ مائیک ہیسن نے بابر اعظم اور محمد رضوان کی کمزوریوں کو بہتر کرنے خصوصاً اسٹرائیک ریٹ بہتر بنانے کا بھی مشورہ دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ کھلاڑیوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ کوچز انہیں ان کی کمزوریوں سے آگاہ کریں تاکہ وہ اپنی کارکردگی میں بہتری لا سکیں۔
دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن سے بابر اعظم اور محمد رضوان کی کارکردگی پر سوال کیا گیا۔
ایک صحافی نے پاکستانی کوچ مائیک ہیسن سے استفسار کیا کہ بابر اور رضوان کی کمزوریوں کا ذکر کھل کر کیا ہے، جو کہ عموماً کوچز نہیں کرتے۔
مائیک ہیسن نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ کھلاڑیوں کے ساتھ ایمانداری سے بات کرتے ہیں اور انہیں اپنی کمزوریوں پر کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔
ہیڈکوچ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بابر اور رضوان کی اسٹرائیک ریٹ اور پچھلے کچھ میچوں میں کارکردگی پر بات کی تھی، کیونکہ جدید کرکٹ میں اسٹرائیک ریٹ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔
مائیک ہیسن کا خفیہ ہتھیار : ‘پشتو نہیں اردو سمجھ آتی ہے’
مائیک ہیسن پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ بنے تو امید یہی تھی کہ وہ بیٹنگ اور بولنگ پلانز بہتر بنائیں گے لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مائیک ہیسن اردو بھی سیکھ لیں گے!
دبئی میں پریس کانفرنس میں کوچ ہیسن نے ہنستے ہوئے کہا کہ اردو بولنے کی صلاحیت محدود ہے مگر سمجھتا سب ہوں۔
انہوں نے کہا کہ پشتو تو نہیں آتی، لیکن اردو اچھی خاصی سمجھنے لگا ہوں۔ کھلاڑی آپ کے پیچھے بات کریں اور آپ کو پتا نہ چلے؟ ایسا نہیں ہوسکتا!”
واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کل ایشیا کپ میں اپنا پہلا میچ عمان کے خلاف کھیلے گی جبکہ ایونٹ میں پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔