تازہ تر ین
کھیل

ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کا بابر اور رضوان کو مشورہ

دبئی : پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے کہا ہے کہ ان کی نوجوان ٹیم ایشیا کپ 2025 میں روایتی حریف بھارت کے خلاف اتوار کو ہونے والے ہائی وولٹیج میچ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔

دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں عمان کے خلاف 12 ستمبر کے میچ سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے مائیک ہیسن نے کہا میں نے کئی بار پاک بھارت میچز باہر سے دیکھے ہیں، کبھی کوچ اور کبھی کمنٹیٹر کے طور پر۔ اب اس ماحول کے بیچ ہونا ایک شاندار تجربہ ہے۔ اہم بات یہی ہے کہ ٹیم فوکس میں رہے اور اپنا کام کرے۔

انہوں نے کہا کہ بھارت پراعتماد ہے اور ہونا بھی چاہیے مگر پاکستان بھی دن بہ دن بہتر ہو رہا ہے۔ ہم چیلنج سے خوفزدہ نہیں ہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔

ہیڈ کوچ نے دبئی کی پچ کے حوالے سے کہا کہ یہ شارجہ سے مختلف ہے لیکن پاکستان کے پاس متوازن اسکواڈ ہے۔ ہمارے پاس 5 اسپنرز ہیں، محمد نواز اس وقت دنیا کے بہترین اسپن بولر ہیں، اور پیس اٹیک بھی مضبوط ہے۔ ہم ہر طرح کی کنڈیشنز میں کھیل سکتے ہیں۔

بیٹنگ لائن اپ پر تنقید کے جواب میں مائیک ہیسن نے کہا کہ یہ ایک ڈویلپنگ بیٹنگ لائن اپ ہے۔ شارجہ میں ہم اکثر اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اسکور کرتے رہے، یہی اصل بات ہے۔ ہمیں امید ہے کہ کئی بیٹرز فارم میں واپس آئیں گے۔

 قومی ٹیم کے ہیڈکوچ مائیک ہیسن نے بابر اور رضوان کو کیا مشورہ دیا؟

دبئی میں ایشیا کپ 2025 کے سفر کے آغاز سے پہلے ہیڈکوچ مائیک ہیسن نے بابر اعظم اور محمد رضوان کی کمزوریوں کو بہتر کرنے خصوصاً اسٹرائیک ریٹ بہتر بنانے کا بھی مشورہ دیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ کھلاڑیوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ کوچز انہیں ان کی کمزوریوں سے آگاہ کریں تاکہ وہ اپنی کارکردگی میں بہتری لا سکیں۔

دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن سے بابر اعظم اور محمد رضوان کی کارکردگی پر سوال کیا گیا۔

ایک صحافی نے پاکستانی کوچ مائیک ہیسن سے استفسار کیا کہ بابر اور رضوان کی کمزوریوں کا ذکر کھل کر کیا ہے، جو کہ عموماً کوچز نہیں کرتے۔

مائیک ہیسن نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ کھلاڑیوں کے ساتھ ایمانداری سے بات کرتے ہیں اور انہیں اپنی کمزوریوں پر کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

ہیڈکوچ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بابر اور رضوان کی اسٹرائیک ریٹ اور پچھلے کچھ میچوں میں کارکردگی پر بات کی تھی، کیونکہ جدید کرکٹ میں اسٹرائیک ریٹ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔

 مائیک ہیسن کا خفیہ ہتھیار :  ‘پشتو  نہیں اردو سمجھ آتی ہے’

مائیک ہیسن پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ بنے تو امید یہی تھی کہ وہ بیٹنگ اور بولنگ پلانز بہتر بنائیں گے لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مائیک ہیسن اردو بھی سیکھ لیں گے!

دبئی میں پریس کانفرنس میں کوچ ہیسن نے ہنستے ہوئے کہا کہ اردو بولنے کی صلاحیت محدود ہے مگر سمجھتا سب ہوں۔

انہوں نے کہا کہ پشتو تو نہیں آتی، لیکن اردو اچھی خاصی سمجھنے لگا ہوں۔ کھلاڑی آپ کے پیچھے بات کریں اور آپ کو پتا نہ چلے؟ ایسا نہیں ہوسکتا!”

واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کل ایشیا کپ میں اپنا پہلا میچ عمان کے خلاف کھیلے گی جبکہ ایونٹ میں پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔


اہم خبریں
ٹرمپ کا یورپی یونین سے بھارت اور چین پر 100 فیصد ٹیرف لگانے کا مطالبہ
وزیر اعظم کا ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگانے کا اعلان
سرحد پر غیرقانونی کراسنگ کے دوران ایرانی فورسز کی فائرنگ سے 6 افغان تارکین وطن ہلاک
لاہور سے جدہ جانے والی 2 پروازوں کی ہنگامی لینڈنگ؛ طیارے گراؤنڈ کردیے گئے
پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی بلدیاتی نورا کشتی نے کراچی ڈبو دیا، ترجمان جے یو آئی
ملتان کی صورتحال تشویشناک، اگلے تین دن کا بڑا چیلنج جنوبی پنجاب ہے: ڈی جی پی ڈی ایم اے
فرانسیسی صدر نے وزیردفاع سیبسٹین لاکورنو کو نیا وزیراعظم نامزد کردیا
روس یوکرین کشیدگی: فضائی خلاف ورزی پر پولینڈ نے روسی ڈرون طیارے مار گرائے
قطر پر حملے کا حکم کس نے دیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اصل ذمہ دار کا نام بتادیا
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری
ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان جوہری معائنوں کی بحالی کا معاہدہ
کراچی، پھر موسلادھار بارش، ملیر ندی میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع
اسرائیل مسلسل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، افغان طالبان کا قطر پر فضائی حملے پر سخت ردعمل
بجلی سستی: ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں 1 روپے 79 پیسے فی یونٹ کمی
9 مئی کیس: شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد سمیت 18 کو سزائیں
اسرائیل کا قطر پر حملہ، حماس کے اہم رہنما شہید





دلچسپ و عجیب
بچے کے نام پر اتفاق نہ ہونے پر والدین نے طلاق کا مقدمہ دائر کردیا
جیل میں سنجے دت کی داڑھی بنانے کا کام کس خطرناک مجرم کو سونپا گیا؟ اداکار نے پوری کہانی سنادی
امریکی شہری نے ٹیبل ٹینس کی گیندوں سے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
ننھے یوٹیوبرز شیراز اور مسکان نے گاؤں کے خستہ حال اسکول کو جدید تعلیمی ادارے میں بدل دیا
ہسپانوی شہری کا ہیلز پہن کر اُلٹا دوڑنے کا عالمی ریکارڈ
ہسپانوی شہری نے ہیلز پہن کر تیز رفتار سے اُلٹا بھاگ کر عالمی ریکارڈ قائم کردیا
ہسپانوی شہری نے ہیلز پہن کر تیز رفتار سے اُلٹا بھاگ کر عالمی ریکارڈ قائم کردیا
طیارے میں سیٹ پر ہی خود کیلئے کھانا تیار کرنے والی خاتون مسافر وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain