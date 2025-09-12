تازہ تر ین
ریٹائرڈ ججز کو3 پولیس اہلکاروں پر مشتمل سیکیورٹی دینے کا فیصلہ

اسلام آباد: سپریم کورٹ کے  رجسٹرار   نے  چیف  جسٹس  پاکستان کی منظوری  سے  وزارت داخلہ کو  ریٹائرڈ  ججز کی سکیورٹی کے حوالے سے  باضابطہ خط ارسال کیا ہے،  خط میں کہا گیا ہے کہ  ملک کی موجودہ  سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر  ہر  ریٹائرڈ جج کو 3 پولیس اہلکاروں پر مشتمل سکیورٹی فراہم کی جائے۔

خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ججز انتقال کر چکے ہیں ان کی بیواؤں کو بھی 3  پولیس اہلکاروں کی سکیورٹی مہیا کی جائے تاکہ ان کی حفاظت یقینی بنائی جاسکے۔

 رجسٹرار نے وضاحت کی ہےکہ سکیورٹی  پر مامور اہلکار متعلقہ ڈی پی او کے ماتحت ہوں گے اور  ان کی نگرانی بھی وہی کریں گے۔

خط میں وزارت داخلہ کو ہدایت دی گئی ہےکہ تمام متعلقہ سکیورٹی ایجنسیوں کو فوری طور پر اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی جائے تاکہ کسی بھی قسم کے خدشات کو ختم کیا جا سکے۔

یہ مراسلہ صوبائی چیف سیکرٹریز اور تمام انسپکٹر جنرل پولیس کو بھی ارسال کیا گیا ہے تاکہ ملک بھر میں اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جاسکے۔


ٹرمپ کا یورپی یونین سے بھارت اور چین پر 100 فیصد ٹیرف لگانے کا مطالبہ
وزیر اعظم کا ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگانے کا اعلان
سرحد پر غیرقانونی کراسنگ کے دوران ایرانی فورسز کی فائرنگ سے 6 افغان تارکین وطن ہلاک
لاہور سے جدہ جانے والی 2 پروازوں کی ہنگامی لینڈنگ؛ طیارے گراؤنڈ کردیے گئے
پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی بلدیاتی نورا کشتی نے کراچی ڈبو دیا، ترجمان جے یو آئی
ملتان کی صورتحال تشویشناک، اگلے تین دن کا بڑا چیلنج جنوبی پنجاب ہے: ڈی جی پی ڈی ایم اے
فرانسیسی صدر نے وزیردفاع سیبسٹین لاکورنو کو نیا وزیراعظم نامزد کردیا
روس یوکرین کشیدگی: فضائی خلاف ورزی پر پولینڈ نے روسی ڈرون طیارے مار گرائے
قطر پر حملے کا حکم کس نے دیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اصل ذمہ دار کا نام بتادیا
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری
ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان جوہری معائنوں کی بحالی کا معاہدہ
کراچی، پھر موسلادھار بارش، ملیر ندی میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع
اسرائیل مسلسل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، افغان طالبان کا قطر پر فضائی حملے پر سخت ردعمل
بجلی سستی: ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں 1 روپے 79 پیسے فی یونٹ کمی
9 مئی کیس: شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد سمیت 18 کو سزائیں
اسرائیل کا قطر پر حملہ، حماس کے اہم رہنما شہید





بچے کے نام پر اتفاق نہ ہونے پر والدین نے طلاق کا مقدمہ دائر کردیا
جیل میں سنجے دت کی داڑھی بنانے کا کام کس خطرناک مجرم کو سونپا گیا؟ اداکار نے پوری کہانی سنادی
امریکی شہری نے ٹیبل ٹینس کی گیندوں سے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
ننھے یوٹیوبرز شیراز اور مسکان نے گاؤں کے خستہ حال اسکول کو جدید تعلیمی ادارے میں بدل دیا
ہسپانوی شہری کا ہیلز پہن کر اُلٹا دوڑنے کا عالمی ریکارڈ
طیارے میں سیٹ پر ہی خود کیلئے کھانا تیار کرنے والی خاتون مسافر وائرل
