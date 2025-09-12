مشہور بھارتی اداکارہ نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی

بھارتی اداکارہ کرشمہ شرما چلتی ٹرین سے چھلانگ لگانے کے باعث شدید زخمی ہوگئیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق مشہور ویب سیریز ”راگنی ایم ایم ایس ریٹرنز“ سے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ کرشمہ شرما لوکل ٹرین میں سفر کر رہی تھیں تاہم اس دوران پیش آنے والے ایک حادثے کے باعث انہیں شدید چوٹیں آئی ہیں۔
اداکارہ نے خود انسٹاگرام پر اسپتال سے اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے اس واقعے کی اطلاع دی۔
کرشمہ نے بتایا کہ وہ دوستوں کے ہمراہ لوکل ٹرین میں سفر کر رہی تھیں تاہم کسی وجہ سے ان کے دوست ٹرین پر سوار نہ ہوسکے اور ٹرین چل پڑی جس پر اداکارہ نے گھبرا کے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی جس کے نتیجے میں انہیں کافی چوٹیں آئیں۔
اداکارہ نے مداحوں کو بتایا کہ ان کی کمر پر چوٹیں آئیں ہیں ان کا سر کہیں ٹکرانے کے باعث سوج گیا ہے جبکہ جسم پر جگہ جگہ نیل پڑگئے ہیں۔
کرشمہ شرما نے مداحوں سے درخواست کی کہ وہ ان کی جلد صحتیابی کیلئے دعا کریں۔