انگلینڈ نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تاریخ رقم کردی، جنوبی افریقی بولرزکی ایک نہ چل سکی

اولڈ ٹریفورڈ میں کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو چاروں شانے چت کرکے ٹی 20 کرکٹ کی تاریخ میں نئی مثال قائم کردی۔

میزبان ٹیم نے محض دو وکٹوں کے نقصان پر 304 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا اور سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔

انگلش بلے باز فل سالٹ نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 39 گیندوں پر سنچری اسکور کی، یوں وہ انگلینڈ کی جانب سے تیز ترین سنچری بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ انہوں نے لیام لیونگسٹون کا 2021 میں بنایا ہوا ریکارڈ توڑ دیا۔ سالٹ نے اپنی اننگز میں 60 گیندوں پر 141 رنز جوڑے اور گراؤنڈ کو اپنی طوفانی بیٹنگ سے گونجتا رہا۔

ان کے ساتھ کپتان جوس بٹلر بھی جنوبی افریقی بولرز پر قہر ڈھاتے نظر آئے۔ انہوں نے محض 30 گیندوں پر 83 رنز بنائے اور سالٹ کے ساتھ مل کر 126 رنز کی شراکت قائم کی۔ جیکب بیتھیل نے 24 رنز جوڑے جبکہ ہیری بروک نے 21 گیندوں پر ناقابلِ شکست 41 رنز بنا کر ٹیم کے بڑے اسکور میں اپنا حصہ ڈالا۔

ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ نے جارحانہ آغاز ضرور کیا۔ اوپنرز ایڈن مرکرم اور رائن رکلٹن نے ابتدائی 22 گیندوں پر 50 رنز بنا کر انگلش باؤلرز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، مگر جوفرا آرچر نے شاندار واپسی کرتے ہوئے دونوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ آرچر نے کمال کی بولنگ کرتے ہوئے صرف 25 رنز کے عوض 3 شکار کیے، جبکہ سیم کرن نے بھی 11 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

پوری جنوبی افریقی ٹیم انگلش بولنگ کے سامنے بے بس دکھائی دی اور 158 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ انگلینڈ نے میچ 146 رنز سے اپنے نام کیا، جو کسی بھی بڑی فتح سے کم نہیں۔ اب سیریز کا فیصلہ کن مقابلہ اتوار کو ٹرینٹ برج میں ہوگا، جس کا کرکٹ شائقین بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔


اہم خبریں
روس کے مشرقی علاقے میں 7.1 شدت کا زلزلہ، سونامی کا خدشہ
یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری
سامعہ حجاب اغواء اور دھمکی کیس میں نیا موڑ آگیا
امریکا نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کردیا
نیپال کی پارلیمنٹ تحلیل، نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان
عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حق میں اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر کو ہنگامی اپیل
میئر بنا تو نیتن یاہو کی نیویارک آمد پر گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی
خیبر پختونخوا کے ورلڈ بینک منصوبے میں 10 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بڑا فراڈ
ریاست ہرسال سیلاب میں قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی، فیلڈ مارشل
شیخوپورہ کی 3 ملوں پرچھاپے، گندم کی ساڑھے 17 ہزار بوریاں برآمد
قطر پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، پاکستان پر کسی نے جارحیت کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیں گے، د
آئی ایم ایف مذاکرات؛ ایف بی آر کو 2 ہفتوں میں 1100 ارب اکٹھے کرنے کا چیلنج درپیش
گوادر: غیرقانونی ایران داخلے کی کوشش کرنے والے 29 ملزمان گرفتار
وزیراعظم نے سیلاب زدہ علاقوں کے بجلی بلوں میں ریلیف کیلئے آئی ایم ایف سے رابطے کی ہدایت کردی
ٹرمپ نے قطری وزیراعظم کو اسرائیلی حملے جیسا اقدام دوبارہ نہ ہونے کا یقین دلایا ہے: امریکی مندوب
عمان کے قریب کشتی حادثے میں 19 پاکستانی لاپتا، ایک شخص زندہ بچا





دلچسپ و عجیب
شہری نے حیران کُن طور پر 29 منٹ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کردیا
متعدد عالمی ریکارڈز اپنے نام کرنے والا چین کا منفرد پل مکمل
دنیا کے مہنگے ترین اسکول کی فیس دنگ کر دے گی
ہنگری کی خاتون نے اسکیٹس کے ساتھ رسی کود کر سب کو حیران کردیا
سعودی شہری کا منہ سے ہینڈل پکڑ کر ویلی مارنے کا انوکھا کارنامہ
بچے کے نام پر اتفاق نہ ہونے پر والدین نے طلاق کا مقدمہ دائر کردیا
جیل میں سنجے دت کی داڑھی بنانے کا کام کس خطرناک مجرم کو سونپا گیا؟ اداکار نے پوری کہانی سنادی
امریکی شہری نے ٹیبل ٹینس کی گیندوں سے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
