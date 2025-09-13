انگلینڈ نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تاریخ رقم کردی، جنوبی افریقی بولرزکی ایک نہ چل سکی

اولڈ ٹریفورڈ میں کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو چاروں شانے چت کرکے ٹی 20 کرکٹ کی تاریخ میں نئی مثال قائم کردی۔
میزبان ٹیم نے محض دو وکٹوں کے نقصان پر 304 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا اور سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔
انگلش بلے باز فل سالٹ نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 39 گیندوں پر سنچری اسکور کی، یوں وہ انگلینڈ کی جانب سے تیز ترین سنچری بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ انہوں نے لیام لیونگسٹون کا 2021 میں بنایا ہوا ریکارڈ توڑ دیا۔ سالٹ نے اپنی اننگز میں 60 گیندوں پر 141 رنز جوڑے اور گراؤنڈ کو اپنی طوفانی بیٹنگ سے گونجتا رہا۔
ان کے ساتھ کپتان جوس بٹلر بھی جنوبی افریقی بولرز پر قہر ڈھاتے نظر آئے۔ انہوں نے محض 30 گیندوں پر 83 رنز بنائے اور سالٹ کے ساتھ مل کر 126 رنز کی شراکت قائم کی۔ جیکب بیتھیل نے 24 رنز جوڑے جبکہ ہیری بروک نے 21 گیندوں پر ناقابلِ شکست 41 رنز بنا کر ٹیم کے بڑے اسکور میں اپنا حصہ ڈالا۔
ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ نے جارحانہ آغاز ضرور کیا۔ اوپنرز ایڈن مرکرم اور رائن رکلٹن نے ابتدائی 22 گیندوں پر 50 رنز بنا کر انگلش باؤلرز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، مگر جوفرا آرچر نے شاندار واپسی کرتے ہوئے دونوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ آرچر نے کمال کی بولنگ کرتے ہوئے صرف 25 رنز کے عوض 3 شکار کیے، جبکہ سیم کرن نے بھی 11 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
پوری جنوبی افریقی ٹیم انگلش بولنگ کے سامنے بے بس دکھائی دی اور 158 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ انگلینڈ نے میچ 146 رنز سے اپنے نام کیا، جو کسی بھی بڑی فتح سے کم نہیں۔ اب سیریز کا فیصلہ کن مقابلہ اتوار کو ٹرینٹ برج میں ہوگا، جس کا کرکٹ شائقین بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔