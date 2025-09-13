تازہ تر ین
کھیل

نیپال میں سیاسی کشیدگی: پاکستان کے ویمنز بلائنڈ کرکٹ ورلڈکپ کے میچز خطرے میں پڑگئے

نیپال میں سیاسی کشیدگی کے باعث پاکستان کے کھٹمنڈو میں ہونے والے ویمنز بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے میچز کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا۔

پہلے ویمنز بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے اپنے میچز نومبرمیں نیپال میں کھیلنا تھے لیکن نیپال میں موجودہ سیاسی اور ہنگامی صورتحال کے باعث پاکستان کے میچز کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا ہے۔

اس حوالے سے پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے چیئرمین اور ورلڈ بلائنڈ کونسل کے صدر سید سلطان شاہ نے ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل کا اجلاس پیر کو طلب کرلیا۔

جیو نیوز سے گفتگو میں سید سلطان شاہ نے بتایا کہ پاکستان نے اپنے میچز 11 سے 25 نومبر تک نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں کھیلنا تھے لیکن موجودہ حالات بہتر نہیں اس وجہ سے اجلاس میں کسی دوسرے ملک منتقل کرنے پر بات ہوگی، امکان ہے میچز سری لنکا منتقل ہوجائیں۔

واضح رہے کہ پہلا ویمنز بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ بھارت میں ہونا تھا تاہم پاکستان کے انکار کے بعد ہائبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان کے میچز نیپال منتقل ہوئے تھے۔


اہم خبریں
روس کے مشرقی علاقے میں 7.1 شدت کا زلزلہ، سونامی کا خدشہ
یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری
سامعہ حجاب اغواء اور دھمکی کیس میں نیا موڑ آگیا
امریکا نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کردیا
نیپال کی پارلیمنٹ تحلیل، نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان
عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حق میں اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر کو ہنگامی اپیل
میئر بنا تو نیتن یاہو کی نیویارک آمد پر گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی
خیبر پختونخوا کے ورلڈ بینک منصوبے میں 10 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بڑا فراڈ
ریاست ہرسال سیلاب میں قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی، فیلڈ مارشل
شیخوپورہ کی 3 ملوں پرچھاپے، گندم کی ساڑھے 17 ہزار بوریاں برآمد
قطر پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، پاکستان پر کسی نے جارحیت کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیں گے، د
آئی ایم ایف مذاکرات؛ ایف بی آر کو 2 ہفتوں میں 1100 ارب اکٹھے کرنے کا چیلنج درپیش
گوادر: غیرقانونی ایران داخلے کی کوشش کرنے والے 29 ملزمان گرفتار
وزیراعظم نے سیلاب زدہ علاقوں کے بجلی بلوں میں ریلیف کیلئے آئی ایم ایف سے رابطے کی ہدایت کردی
ٹرمپ نے قطری وزیراعظم کو اسرائیلی حملے جیسا اقدام دوبارہ نہ ہونے کا یقین دلایا ہے: امریکی مندوب
عمان کے قریب کشتی حادثے میں 19 پاکستانی لاپتا، ایک شخص زندہ بچا





دلچسپ و عجیب
شہری نے حیران کُن طور پر 29 منٹ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کردیا
متعدد عالمی ریکارڈز اپنے نام کرنے والا چین کا منفرد پل مکمل
دنیا کے مہنگے ترین اسکول کی فیس دنگ کر دے گی
ہنگری کی خاتون نے اسکیٹس کے ساتھ رسی کود کر سب کو حیران کردیا
سعودی شہری کا منہ سے ہینڈل پکڑ کر ویلی مارنے کا انوکھا کارنامہ
بچے کے نام پر اتفاق نہ ہونے پر والدین نے طلاق کا مقدمہ دائر کردیا
جیل میں سنجے دت کی داڑھی بنانے کا کام کس خطرناک مجرم کو سونپا گیا؟ اداکار نے پوری کہانی سنادی
امریکی شہری نے ٹیبل ٹینس کی گیندوں سے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain