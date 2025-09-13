سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کا سزا پوری کرنیوالےغیر ملکی قیدیوں کی رہائی کا حکم

لاہور: سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے نظرثانی بورڈ نے سزا پوری کرنے والے غیر ملکی قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا۔
سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں 29 مرد اور 4 خواتین غیرملکی قیدیوں کو پیش کیا گیا جن پر غیرقانونی سرحد پار کرنے اور اسمگلنگ کےالزامات ہیں۔
قیدیوں کا تعلق بھارت، افریقا، کینیا اور بنگلادیش سمیت مختلف ممالک سےہے۔
اس موقع پر عدالت میں ایڈیشنل ہوم سیکرٹری جیل اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سمیت دیگرافسران بھی پیش ہوئے۔
سپریم کورٹ لاہور رجسٹری نے سزا مکمل کرنے والے غیرملکی قیدیوں کو رہائی کا حکم دیتے ہوئے انہیں اپنے ملک واپس بھجوانےکی ہدایت کی ہے۔
اس کے علاوہ نظرثانی بورڈ نے غیر ملکی قیدیوں کو بہتر خوراک و طبی سہولتیں دینےکی بھی ہدایت کی ۔