باہمت عورت کی کہانی، پاکستانی تاریخ کا منفرد ڈرامہ ”کیس نمبر 9‘‘

ایک منفرد اور معرکۃ الآراء ڈرامہ ’کیس نمبر 9‘ ناظرین کے لیے ایک متاثر کن کہانی لے کر آ رہا ہے، جس میں ایک باہمت اور نڈر لڑکی ’سحر‘ کے کردار کو بہت ہی منفرد انداز میں دکھایا گیا ہے۔
یہ کردار معاشرتی بندشوں کو چیلنج کرتے ہوئے دوسروں کے لیے ہمت اور مزاحمت کی علامت بن جاتا ہے۔
ڈرامے میں سحر کا کردار ادا کرنے والی فلم اور ٹیلی ویژن کی نامور اداکارہ صبا قمر ہیں جنہیں ایک خود اعتماد اور باصلاحیت لڑکی کے روپ میں دکھایا گیا ہے جبکہ ایک اور اہم کردار ’کامران‘ ہے جو صفِ اوّل کے اداکار فیصل قریشی نے انجام دیا ہے۔
سحر طاقت ور اور انا پرست بزنس مین کے سامنے جھکنے سے انکار کرتی ہے، کامران اپنی انا اور طاقت کے زور پر سحر کو جھکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کہانی سحر کے حوصلے، جدوجہد اور مزاحمت کے گرد گھومتی ہے۔
ڈرامے میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ آیا سحر کامران کی سازشوں کا شکار ہو گی یا پھر اپنے حوصلے اور صلاحیت کے بل بوتے پر سرخرو ہو گی۔
ڈرامے کے پروڈیوسرز عبداللّٰہ کادوانی اور اسد قریشی ہیں جبکہ ہدایت کار سید وجاہت حسین ہیں۔
یہ منفرد ڈرامہ معروف صحافی اور جیو نیوز کے پروگرام ’آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ‘ کے میزبان شاہ زیب خانزادہ کی تحریر ہے۔
ڈرامے کی شاندار کاسٹ میں صباء قمر، فیصل قریشی، جنید خان، رُشنا خان، آمنہ شیخ، شہناواز زیدی، حنا بیات، گوہر رشید، علی رحمٰن خان، نورالحسن، نوین وقار، زہرہ امیر، مزنا وقاص، کامران جیلانی، فائزہ گیلانی، عذرا محی الدین اور دیگر شامل ہیں۔
عورت کے ساتھ زیادتی عدالت میں شنوائی، وکلاء کی بحث، اثر و رسوخ، دباؤ، سوشل میڈیا و میڈیا پر پروپیگنڈا اور انصاف کے حصول تک کی کہانی ’کیس نمبر 9‘ کا بنیادی خیال ہے۔
ایسے کیسز میں ثبوت نہ ہونے پر نہیں بلکہ ہمت نہ ہونے پر شکست ہوتی ہے، ’لوگ کیا کہیں گے؟‘ اس ایک جملے کی وجہ سے ہزاروں خواتین خاموش ہو جاتی ہیں اور جرم پنپتا ہے اور یہی بات عورت کو انصاف سے محروم کر دیتی ہے۔
اس حوالے سے ایک گفتگو میں فیصل قریشی کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے کی آج کے دور میں شدید ضرورت ہے، میں چاہتا تھا کہ ایسے پروجیکٹ کا حصہ بنوں جو نئی تاریخ بنا دے اور لوگوں کے لیے ہمیشہ یادگار بن جائے، اس کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے اور یقیناً یہ بہت بڑا پروجیکٹ تیار کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس ڈرامے کے لیے میں نے لڑ کر اپنی ڈیٹس آگے کروائیں جب کہ صبا قمر نے کہا کہ میں اسکرپٹ پڑھے بغیر ہاں نہیں کرتی، یہ شاہ زیب خانزادہ کا پہلا ڈرامہ ہے، مگر جب میں نے کیس 9 کا اسکرپٹ پڑھا تو مجھے لگا کہ کسی بہت سینئر رائٹر نے اسے تحریر کیا ہے۔
ڈرامہ ’کیس نمبر 9 ‘ بہت جلد آپ جیو ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔