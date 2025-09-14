خیبرپختونخوا میں حکومت نام کو نہیں، بیڈگورننس نہیں بلکہ مس گورننس ہے: فضل الرحمان

جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں حکومت نام کو نہیں، بیڈگورننس نہیں بلکہ مس گورننس ہے۔
پشاور میں مجلس عمومی خیبرپختونخوا کے اجلاس سےخطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھاکہ ملک میں امن وسکون نام کی کوئی چیز نہیں، زندگی کوخطرات لاحق ہیں، بین الاقوامی مفادات کو فروغ اورپاکستان کےمعاشی راستے کو روکا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت سے گلہ تھا لیکن موجودہ حکومت بھی پالیسی میں تبدیلی نہیں لاسکی۔
ان کا کہنا تھاکہ صوبے میں حکومت نام کو نہیں، بیڈگورننس نہیں بلکہ مس گورننس ہے، کرپشن کا بازار نہیں بلکہ مارکیٹ گرم ہے، اس حکومت کی سرپرستی کرنے والے صوبے کو تباہ کرنے میں برابر کے شریک ہیں۔