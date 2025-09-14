تازہ تر ین
ایشیا کپ: پاک بھارت میچ کے بعدسوشل میڈیا پر پاکستان کی جانب سے بھارتی رافیل گرانےکے چرچے

پاکستان اور  بھارت کے درمیان کھیلے جانے والے ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ 2025  کے چھٹے میچ کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے بھارت کے رافیل لڑاکا طیارے گرائے جانے کے چرچے ہیں۔

بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد بھی پاکستانی شائقین مایوس نہ ہوئے اور سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے کیے اور بھارتیوں کو رواں سال مئی کے مہینے میں پاک فوج کے ہاتھوں عبرتناک شکست اور 0-6 یاد دلادی اور کہا کہ میچ جیتے یا ہاریں، جنگ تو ہم جیتے ہیں۔

یاد رہے کہ پاکستان نے 7 مئی کو بھارت کے 3 رافیل سمیت 6 طیارے مار گرائے تھے جس پر بھارتی فضائیہ کو دنیا بھر میں شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

میچ کے بعد ایک پر ایک صارف نے لکھا کہ ‘ بھارتی ٹیم نے میچ کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ بھارت ابھی تک پاکستان کی جان  سے اپنے رافیل گرائے جانے پر ناراض ہے’۔

ایک صارف نے طنز کرتے ہوئے لکھا کہ ہم میچ تو ہار گئے ہیں تاہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ رافیل ایک اچھا طیارہ ہے اگر اسے اچھی طرح استعمال کیا جائے’۔

ایک صارف نے بھارتی کپتان کی کیچ کرتے ہوئے تصویر پوسٹ کی اور لکھا کہ ‘ بھائی رافیل پکڑ رہا ہے’۔

ایک اور صارف نے لکھا کہ میچ بعد پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے سے آپ کے رافیل واپس نہیں آئیں گے۔

معروف ٹی وی میزبان وقار ذکا نےکہا کہ میچ ہارنے پر  پریشان ہونےکی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارا کام کرکٹ کھیلنا نہیں ہے ہمارا کام رافیل گرانا ہے۔


اہم خبریں
ن لیگی قیادت نے خواجہ آصف اور حنیف عباسی میں سیز فائر کرا دی
کراچی کے علاقے کورنگی میں شادی کے روز دلہا لاپتہ ہوگیا
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان
قطر پر حملے کے باوجود اسرائیل امریکا تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، امریکی وزیر خارجہ
حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے اگست کے بجلی کے بل معاف کردیے
دریائے سندھ میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب
قطر پر اسرائیلی حملہ: او آئی سی وزرائے خارجہ آج دوحہ میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے
صیہونی فضائیہ کی تازہ کارروائیوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید
روس کے مشرقی علاقے میں 7.1 شدت کا زلزلہ، سونامی کا خدشہ
یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری
سامعہ حجاب اغواء اور دھمکی کیس میں نیا موڑ آگیا
امریکا نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کردیا
نیپال کی پارلیمنٹ تحلیل، نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان
عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حق میں اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر کو ہنگامی اپیل
میئر بنا تو نیتن یاہو کی نیویارک آمد پر گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی
خیبر پختونخوا کے ورلڈ بینک منصوبے میں 10 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بڑا فراڈ





دلچسپ و عجیب
فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنے کا طریقہ اور وہ بھی صرف 30 سیکنڈ میں
جنوبی افریقا میں شوہر کو بیوی کا خاندانی نام اپنانے کی اجازت مل گئی
پراسرار کار کا ڈرائیور 6 سال بعد پولیس کے ہتھے چڑھ گیا
شہری نے حیران کُن طور پر 29 منٹ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کردیا
متعدد عالمی ریکارڈز اپنے نام کرنے والا چین کا منفرد پل مکمل
دنیا کے مہنگے ترین اسکول کی فیس دنگ کر دے گی
ہنگری کی خاتون نے اسکیٹس کے ساتھ رسی کود کر سب کو حیران کردیا
سعودی شہری کا منہ سے ہینڈل پکڑ کر ویلی مارنے کا انوکھا کارنامہ
