تازہ تر ین
پاکستان

پی پی پی کا سیلابی صورتحال کے پیش نظر سندھ میں سیاسی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان

پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) سندھ نے سیلابی صورت حال کے پیش نظر صوبے میں سیاسی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔

پی پی پی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نےاس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ دریاؤں میں پانی کی صورت حال نارمل ہونے تک  سیاسی سرگرمیاں معطل رہیں گی

نثار کھوڑو نے تمام پارٹی رہنماؤں کو سیلاب متاثرہ علاقوں اور کچے کے علاقوں کے متاثرہ لوگوں کی بھرپور مدد کی ہدایت کی۔

انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما کچے کے علاقوں سمیت سیلاب متاثرہ علاقوں کے متاثر لوگوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور متاثرین کی امداد کے لیے ریلیف کیمپس قائم کریں۔

نثار کھوڑو نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہر مشکل صورت حال میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہر طرح سے الرٹ ہے، امید ہے کہ پانی کا ریلہ خیر خیریت کے ساتھ گزر جائے گا۔


اہم خبریں
ن لیگی قیادت نے خواجہ آصف اور حنیف عباسی میں سیز فائر کرا دی
کراچی کے علاقے کورنگی میں شادی کے روز دلہا لاپتہ ہوگیا
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان
قطر پر حملے کے باوجود اسرائیل امریکا تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، امریکی وزیر خارجہ
حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے اگست کے بجلی کے بل معاف کردیے
دریائے سندھ میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب
قطر پر اسرائیلی حملہ: او آئی سی وزرائے خارجہ آج دوحہ میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے
صیہونی فضائیہ کی تازہ کارروائیوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید
روس کے مشرقی علاقے میں 7.1 شدت کا زلزلہ، سونامی کا خدشہ
یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری
سامعہ حجاب اغواء اور دھمکی کیس میں نیا موڑ آگیا
امریکا نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کردیا
نیپال کی پارلیمنٹ تحلیل، نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان
عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حق میں اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر کو ہنگامی اپیل
میئر بنا تو نیتن یاہو کی نیویارک آمد پر گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی
خیبر پختونخوا کے ورلڈ بینک منصوبے میں 10 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بڑا فراڈ





دلچسپ و عجیب
فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنے کا طریقہ اور وہ بھی صرف 30 سیکنڈ میں
جنوبی افریقا میں شوہر کو بیوی کا خاندانی نام اپنانے کی اجازت مل گئی
پراسرار کار کا ڈرائیور 6 سال بعد پولیس کے ہتھے چڑھ گیا
شہری نے حیران کُن طور پر 29 منٹ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کردیا
متعدد عالمی ریکارڈز اپنے نام کرنے والا چین کا منفرد پل مکمل
دنیا کے مہنگے ترین اسکول کی فیس دنگ کر دے گی
ہنگری کی خاتون نے اسکیٹس کے ساتھ رسی کود کر سب کو حیران کردیا
سعودی شہری کا منہ سے ہینڈل پکڑ کر ویلی مارنے کا انوکھا کارنامہ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain