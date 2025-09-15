تازہ تر ین
پاکستان

بارشوں اور سیلاب سے پاکستان کے بڑے کاٹن زونز متاثر

ملک میں پہلی بار پاکستان کے تمام بڑے کاٹن زونز بیک وقت بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئی، ابتدائی جائزے کے مطابق بہاولنگر میں کپاس کی فصل سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، لیکن دیگر علاقوں میں کپاس کی فصل کو تاحال قابل ذکر نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔

لیکن آج سے شروع ہونیوالا ہفتہ ملکی معیشت میں اہمیت کاحامل ہے، رواں ہفتے جنوبی پنجاب سے سندھ میں داخل ہونیوالا سیلاب کا بڑاریلا سندھ کے بعض اضلاع میں جاری بارشوں جنوبی پنجاب اور سندھ میں کپاس اور دیگر فصلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرینگی۔

چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے بتایاکہ بھارتی آبی جارحیت اور غیر متوقع بارشوں کے سبب پاکستان کو ملکی تاریخ کے سب بڑے بحران کا سامنا ہے، تاہم اس بات کا فیصلہ کہ ان بارشوں سے فصلوں اور خاص طور پر کپاس کی فصل کوکتنا نقصان پہنچتا ہے اس بات کافیصلہ ستمبر کی آخر تک ہی ممکن ہوگا۔

انہوں نے بتایاکہ بارشوں اور سیلاب کے سبب آنیوالی موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب بیشترکاٹن زونز میں کپاس کی تقریباً تمام اقسام پر وائرس کامعمولی حملہ بھی دیکھنے میں آرہا ہے تاہم توقع ہے کہ ایسی فصل پر یوریاکھاد یا بوران وغیرہ کے اسپرے سے وائرس کا یہ ابتدائی حملہ بہتر ہوسکتا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران نائب وزیراعظم اسحق ڈارکی صدارت میں کپاس کی بحالی کیلیے اجلاس منعقدکیاگیا، جس میں بیشتر اسٹیک ہولڈرزکے علاوہ چار وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں کپاس کی بحالی کیلیے مختلف تجاویز کاجائزہ لیاگیا۔


اہم خبریں
میچ ریفری تبدیل نہ کرنے پر پاکستان کا ایشیا کپ کے مزید میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ
ایشیا کپ؛ بھارتی ٹیم کے رویے کیخلاف اے سی سی کا سخت ایکشن لینے پر غور
پاک بھارت میچ کے بعد سلمان آغا پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں کیوں نہیں گئے؟ وجہ سامنے آگئی
برطانیہ میں کسی کو سڑکوں پر رنگ یا پس منظر کی وجہ سے خوفزدہ نہیں ہونے دینگے: کیئر اسٹارمر
امریکی صدر ٹرمپ کی واشنگٹن ڈی سی میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی دھمکی
خیبرپختونخوا: سکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھارتی پراکسی یافتہ 31 خوارج ہلاک
پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جدید تیز رفتار ٹرین چلانے کا فیصلہ، فاصلہ کتنے منٹ میں طے ہوگا؟
عمران خان کی نااہلی پر احتجاج کیس؛ عامر کیانی کیخلاف اشتہاری کی کارروائی ختم
عمران خان کو کس مقدمے میں سزا سنائی جانے والی ہے؟ علیمہ خان نے بتا دیا
صائم ایوب کا ٹی ٹوئنٹی میں منفی ریکارڈ، بابراعظم کے برابر آگئے
قصور، معروف فلمی اداکارہ ریشم کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ
سیلاب متاثرین کے لیے معروف گلوکار علی ظفر نے بڑا اعلان کر دیا
اداروں میں اصلاحات وقت کی ضرورت، پاکستان کا مستقبل مضبوط جمہوریت سے وابستہ ہے، صدر مملکت
آڈیٹر جنرل پاکستان کا یو ٹرن، 3.75 کھرب کی بےضابطگیوں کی رپورٹ سے دستبردار
سیلاب سے پنجاب کی معیشت کو 500 ارب روپے کا نقصان ہوا: احسن اقبال
شہباز حکومت نے 16مہینوں میں کتنا قرضہ لیا؟ تفصیلات سامنے آگئیں





دلچسپ و عجیب
’آنکھ کے اندر دانت‘ لگوانے سے شہری کی بینائی واپس آگئی
فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنے کا طریقہ اور وہ بھی صرف 30 سیکنڈ میں
جنوبی افریقا میں شوہر کو بیوی کا خاندانی نام اپنانے کی اجازت مل گئی
پراسرار کار کا ڈرائیور 6 سال بعد پولیس کے ہتھے چڑھ گیا
شہری نے حیران کُن طور پر 29 منٹ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کردیا
متعدد عالمی ریکارڈز اپنے نام کرنے والا چین کا منفرد پل مکمل
دنیا کے مہنگے ترین اسکول کی فیس دنگ کر دے گی
ہنگری کی خاتون نے اسکیٹس کے ساتھ رسی کود کر سب کو حیران کردیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain