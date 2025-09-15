بارشوں اور سیلاب سے پاکستان کے بڑے کاٹن زونز متاثر

ملک میں پہلی بار پاکستان کے تمام بڑے کاٹن زونز بیک وقت بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئی، ابتدائی جائزے کے مطابق بہاولنگر میں کپاس کی فصل سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، لیکن دیگر علاقوں میں کپاس کی فصل کو تاحال قابل ذکر نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔
لیکن آج سے شروع ہونیوالا ہفتہ ملکی معیشت میں اہمیت کاحامل ہے، رواں ہفتے جنوبی پنجاب سے سندھ میں داخل ہونیوالا سیلاب کا بڑاریلا سندھ کے بعض اضلاع میں جاری بارشوں جنوبی پنجاب اور سندھ میں کپاس اور دیگر فصلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرینگی۔
چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے بتایاکہ بھارتی آبی جارحیت اور غیر متوقع بارشوں کے سبب پاکستان کو ملکی تاریخ کے سب بڑے بحران کا سامنا ہے، تاہم اس بات کا فیصلہ کہ ان بارشوں سے فصلوں اور خاص طور پر کپاس کی فصل کوکتنا نقصان پہنچتا ہے اس بات کافیصلہ ستمبر کی آخر تک ہی ممکن ہوگا۔
انہوں نے بتایاکہ بارشوں اور سیلاب کے سبب آنیوالی موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب بیشترکاٹن زونز میں کپاس کی تقریباً تمام اقسام پر وائرس کامعمولی حملہ بھی دیکھنے میں آرہا ہے تاہم توقع ہے کہ ایسی فصل پر یوریاکھاد یا بوران وغیرہ کے اسپرے سے وائرس کا یہ ابتدائی حملہ بہتر ہوسکتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران نائب وزیراعظم اسحق ڈارکی صدارت میں کپاس کی بحالی کیلیے اجلاس منعقدکیاگیا، جس میں بیشتر اسٹیک ہولڈرزکے علاوہ چار وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں کپاس کی بحالی کیلیے مختلف تجاویز کاجائزہ لیاگیا۔