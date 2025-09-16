تازہ تر ین
ایمی ایوارڈز تقریب میں امریکی اداکارہ نے فری فلسطین کا نعرہ لگا دیا

ایمی ایوارڈز کے دوران کئی فنکاروں نے غزہ کے عوام کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیا، ایوارڈ ونر کامیڈی سیریز ہیکس کی اداکارہ ہنہ آئنبائنڈر نے اسٹیج پر خطاب ختم کرتے ہوئے فری فلسطین کا نعرہ لگا دیا۔

لاس اینجلس میں منعقدہ 77ویں پرائم ٹائم ایمی ایوارڈز کی تقریب میں 30 سالہ یہودی نژاد امریکی اداکارہ نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ ان کے دل کے بہت قریب ہے، اسی لیے انہوں نے کھلے عام اظہار کیا۔

ایوارڈ تقریب میں ہنہ آئنبائنڈر کی ساتھی فنکارہ میگن اسٹالٹر نے بھی جنگ بندی کی حمایت میں ایک بیگ اٹھا رکھا تھا جس پر سیز فائر درج تھا۔

ہنہ آئنبائنڈر کو سیریز ہیکس میں اپنے کردار آوا ڈینیئلز کے لیے اب تک چار بار ایمی کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے، جبکہ یہ ان کی پہلی کامیابی ہے۔

ہسپانوی اداکار ہاویر بارڈیم نے ریڈ کارپٹ پر فلسطینی کفایہ پہن کر سب کی توجہ حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ ظلم اور ناانصافی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔


