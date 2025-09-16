تازہ تر ین
شوبز

معروف اداکارہ ہما قریشی نے منگنی کرلی؟

بالی ووڈ کی معروف اور پرکشش اداکارہ ہما قریشی کی انکے پرانے دوست راچیت سنگھ جن کے بارے میں افواہیں تھیں کہ وہ ہما کے بوائے فرینڈ ہیں اب اطلاع یہ ہے کہ ان دونوں نے منگنی کرلی ہے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل 39 سالہ ہما قریشی اس وقت توجہ کا مرکز بنیں ان کی نئی فلم بیان نے ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2025 میں شاندار پریمیئر کیا۔ جس میں ہما بطور اداکارہ اور ایگزیکٹو پروڈیوسر انکی ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں پہلی بار شرکت تھی۔

ہما قریشی کے ایک قریبی ذریعہ نے انکشاف کیا کہ انھوں نے اپنے پرانے دوست اور ایکٹنگ کوچ راچیت سنگھ سے منگنی کرلی ہے۔ راچیت سنگھ اور ہما کے بارے میں یہ افواہیں تھیں کہ ان دونوں کے درمیان رومانوی تعلقات ہیں۔

ہما اور راچیت کے تعلقات کے بارے میں چہ مگوئیاں اُس وقت زور پکڑنے لگیں جب ان دونوں کی مشترکہ دوست گلوکارہ آکاسا سنگھ نے ان دونوں کی ایک تصویر شیئر کی اور اس پر کیپشن لکھا: تمہاری اس چھوٹی سی جنت کے لیے مبارکباد۔ اس پوسٹ کے شیئر ہوتے ہی افواہیں شروع ہوگئیں۔

کچھ عرصے قبل ہما راچیت کے ساتھ سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال کی شادی میں نظر آئی تھیں، انھیں اکٹھے دیکھ کر انکے مداحوں میں انکے درمیان قربت پرچہ مگوئیاں شروع ہوگئی تھیں، تاکہ یہ جان سکیں کہ ہما کے ساتھ موجود یہ پراسرار شخص کون ہے۔ حال ہی یہ جوڑا راچیت کی سالگرہ کی تقریب میں بھی کافی قریب قریب تھے جس کے بعد انکی منگنی کی افواہوں نے مزید زور پکڑا۔

یاد رہے کہ راچیت سنگھ اداکارہ عالیہ بھٹ، رنویر سنگھ اور وکی کوشل کی ایکٹنگ کوچ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ ہما قریشی کی راچیت سے قبل ہدایتکار مدثر عزیز کے ساتھ طویل رفاقت رہی جو  2022 میں ختم ہوگئی۔


اہم خبریں
وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان
رواں سال کے پہلے 6 ماہ صدر، وزیراعظم اور آرمی چیف کو کیا تحائف ملے؟توشہ خانہ کا ریکارڈ جاری
اسلام آباد ہائیکورٹ میں ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہ جسٹس ثمن رفعت کو عہدے سے ہٹا دیا گیا
پاکستان کا اپنی ہوم سیریز سے بھی اینڈی پائی کرافٹ کو نکالنے کا مطالبہ
گورو نانک برسی، بھارت نے سکھ یاتریوں کو آنے کی اجازت نہ دی
دوحہ پر حملے سے 50 منٹ پہلے صدر ٹرمپ کو خبر تھی، امریکی میڈیا کا دھماکہ خیز انکشاف
’’امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے‘‘ وزیراعظم کا امیرِ قطر سے ملاقات میں اظہارِ یکجہتی
دوحہ حملہ: پاکستان اور کویت کی درخواست پر اقوام متحدہ کی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج جنیوا میں ہوگا
قطر اور دیگر ممالک کی پالیسیوں نے اسرائیل کو عالمی طور پر تنہا کردیا، نیتن یاہو
میچ ریفری تبدیل نہ کرنے پر پاکستان کا ایشیا کپ کے مزید میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ
ایشیا کپ؛ بھارتی ٹیم کے رویے کیخلاف اے سی سی کا سخت ایکشن لینے پر غور
پاک بھارت میچ کے بعد سلمان آغا پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں کیوں نہیں گئے؟ وجہ سامنے آگئی
برطانیہ میں کسی کو سڑکوں پر رنگ یا پس منظر کی وجہ سے خوفزدہ نہیں ہونے دینگے: کیئر اسٹارمر
امریکی صدر ٹرمپ کی واشنگٹن ڈی سی میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی دھمکی
خیبرپختونخوا: سکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھارتی پراکسی یافتہ 31 خوارج ہلاک
پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جدید تیز رفتار ٹرین چلانے کا فیصلہ، فاصلہ کتنے منٹ میں طے ہوگا؟





دلچسپ و عجیب
قریب کی نظر کے چشمے کی ضرورت ختم کرنیوالا آئی ڈراپ تیار
’آنکھ کے اندر دانت‘ لگوانے سے شہری کی بینائی واپس آگئی
فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنے کا طریقہ اور وہ بھی صرف 30 سیکنڈ میں
جنوبی افریقا میں شوہر کو بیوی کا خاندانی نام اپنانے کی اجازت مل گئی
پراسرار کار کا ڈرائیور 6 سال بعد پولیس کے ہتھے چڑھ گیا
شہری نے حیران کُن طور پر 29 منٹ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کردیا
متعدد عالمی ریکارڈز اپنے نام کرنے والا چین کا منفرد پل مکمل
دنیا کے مہنگے ترین اسکول کی فیس دنگ کر دے گی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain