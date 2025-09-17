عبیر اسد اور ثوبان عمیس کے شادی سے قبل ہی راستے جدا

پاکستانی ماڈل عبیر اسد اور ثوبان عمیس نے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
ماڈل عبیر اسد اور ثوبان عمیس کا شمار پاکستان کے کامیاب ماڈلز میں ہوتا ہے جنہیں ‘بیسٹ ماڈلز’ کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔
جوڑے نے رواں سال فروری کے مہینے میں ہی شادی کی تھی تاہم ان کی ازدواجی زندگی سے متعلق بری خبر سامنے آئی ہے۔
ثوبان عمیس نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک اسٹوری شیئر کی اور اپنی راہیں جدا کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔
سبن نے لکھا کہ ‘میں نے اور عبیر نے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، عبیر کے ساتھ نیک تمناؤں کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔’
ماڈل نے مزید لکھا کہ ‘طلاق کا عمل ابھی باقی ہے لیکن فیصلہ کیا جاچکا ہے۔’