تازہ تر ین
پاکستان

افغانستان: طالبان حکومت نے مختلف علاقوں میں فائبر آپٹک انٹرنیٹ پر پابندی لگادی

کابل:  افغانستان میں طالبان حکام نے انٹرنیٹ پر کریک ڈاؤن مزید سخت کرتے ہوئے بدھ کو متعدد صوبوں میں فائبر آپٹک کنیکشن منقطع کر دیے جسے حکام نے برائی کے خلاف مہم قرار دیا ہے۔

غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق طالبان سربراہ ہیبت اللہ اخوندزادہ کے حکم پر  کیے گئے اس اقدام کے نتیجے میں کئی علاقوں میں دو روز سے ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہے۔

صوبہ بلخ میں حکومتی ترجمان عطا اللہ زید نے منگل کو کہا کہ طالبان سربراہ کے حکم پر صوبے میں فائبر آپٹک انٹرنیٹ مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ’یہ اقدام برائی کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے اور جلد ہی ملک بھر میں رابطے کے لیے متبادل ذرائع فراہم کیے جائیں گے‘۔

غیر ملکی خبررساں ایجنسی اے ایف پی کے نمائندے نے تصدیق کی کہ بلخ میں انٹرنیٹ تک رسائی اب صرف ٹیلیفون نیٹ ورک کے ذریعے ممکن ہے۔

کابل میں ایک نجی انٹرنیٹ کمپنی کے اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فائبر آپٹک افغانستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی ہے، تاہم انہیں اس فیصلے کی وجوہات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔

افغان میڈیا کے مطابق یہ پابندیاں روزمرہ زندگی کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ بلخ میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کے باعث بینکنگ سسٹم اور دیگر انٹرنیٹ پر مبنی خدمات مفلوج ہو گئیں۔

عوامی شکایات کے بعد طالبان گورنر یوسف وفا نے بینکوں، شناختی کارڈ کے دفتر اور چند اہم محکموں کے لیے استثنیٰ دینے کا حکم دیا، جس کے بعد منگل کی صبح ان اداروں کو انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا اور بینکنگ سروسز دوبارہ شروع ہو گئیں۔


اہم خبریں
پاک، یو اے ای میچ پائیکرافٹ کی معطلی سے مشروط، پاکستان کو آئی سی سی کے جواب کا انتظار
متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ کی پاکستان مخالف پوسٹ؛ حقیقت سامنے آگئی
خضدار میں پاک فوج کا آپریشن، بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشتگرد ہلاک
پنجاب حکومت نے آسان اقساط پر پہلی بلاسود ای ٹیکسی اسکیم کا آغاز کر دیا
ایک سال میں بینکوں کے ڈپازٹس 3685 ارب روپے بڑھے گئے
چین کی بڑھتی طلب، پاکستان کو بیف ایکسپورٹ کا نیا آرڈر حاصل
ملکی گیس کنکشن پر مستقل پابندی عائد، وصول شدہ 30لاکھ درخواستیں منسوخ کرنے کی ہدایت
یورپی یونین بڑا فیصلہ کرنے کو تیار: اسرائیل پر تجارتی پابندیاں متوقع
مخالف اور دشمن عناصر پاک چین دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے: صدر مملکت
وزیراعظم شہباز شریف 3 ملکی دورے پر روانہ، سعودیہ، برطانیہ اور امریکا جائیں گے
ٹی ٹی پی اور ’’را‘‘ کی افغانستان میں موجودگی، پاکستان کا طالبان حکومت کو سخت پیغام
صیہونی جنگی جنون ختم نہ ہو سکا، یمن کے ساحلی شہر پر پھر بمباری
گلوبل صمود فلوٹیلا پر حملے کا خطرہ: پاکستان سمیت 16 ممالک کا اسرائیل کو سخت انتباہ
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا قطر حملے پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ
وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان
رواں سال کے پہلے 6 ماہ صدر، وزیراعظم اور آرمی چیف کو کیا تحائف ملے؟توشہ خانہ کا ریکارڈ جاری





دلچسپ و عجیب
وکیل نے اپنے ہی موکل کے خلاف مقدمہ دائر کردیا
دنیا کی سب سے بڑی پیزا پارٹی کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
ابوظہبی میں 1400 سال پرانی صلیب دریافت
اداکارہ کا طلاق کے بعد فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل
قریب کی نظر کے چشمے کی ضرورت ختم کرنیوالا آئی ڈراپ تیار
’آنکھ کے اندر دانت‘ لگوانے سے شہری کی بینائی واپس آگئی
فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنے کا طریقہ اور وہ بھی صرف 30 سیکنڈ میں
جنوبی افریقا میں شوہر کو بیوی کا خاندانی نام اپنانے کی اجازت مل گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain