یوزویندر سے طلاق کے بعد انڈسٹری کی ’سلمان خان‘ بننا چاہتی ہوں، دھناشری

دھناشری ورما کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی کرکٹر یوزویندر چہل سے طلاق کے بعد انڈسٹری کی ’خاتون سلمان خان‘ بننا چاہتی ہیں۔
ایک حالیہ بھارتی رئیلٹی شو رائز اینڈ فال حصہ لینے والی کوریوگرافر دھناشری ورما نے اپنی طلاق پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ سلمان خان کی طرح سنگل رہنا چاہتی ہیں۔
دھنشری ورما نے کہا ’یہ سب جو طلاق کی باتیں چل رہی ہیں، وہ بالکل بیکار ہیں، میں پہلے ہی دیکھ چکی ہوں باہر لوگ ہمیشہ کہانی بناتے رہیں گے، لیکن جو اندر محسوس ہوتا ہے وہ حقیقت ہے‘۔
کوریوگرافر کے مطابق وہ اپنی زندگی کے اس باب کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ چکی ہیں۔ ارباز پٹیل نے دھناشری سے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ چہل اس وقت کس کو ڈیٹنگ کر رہے ہیں، جس پر ان کی سابقہ اہلیہ نے یہ کہہ کر موضوع کو مسترد کر دیا کہ وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتیں۔
اس رئیلٹی شو کی حالیہ قسط میں دھناشری ورما نے یہ بھی کہا کہ وہ اب کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنی زندگی میں کسی کو جگہ نہیں دینا چاہتیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ انڈسٹری کی ’فی میل سلمان خان‘ بننا چاہتی ہیں۔
یاد رہے کہ یوزویندر چہل اور دھناشری ورما نے 2020 میں شادی کی تھی اور 2023 میں ان کے الگ ہونے کی خبریں سامنے آنے لگی تھیں جس کے بعد فروری 2025 میں دونوں میں باضابطہ طور پر علیحدگی ہوگئی۔