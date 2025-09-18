لبنان میں کشتی ڈوبنے سے 50 سوڈانی مہاجرین ہلاک ہوگئے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ لبنان کے مشرقی ساحل ٹوبروک پر پیش آیا جہاں سوڈان سے تعلق رکھنے والے مہاجرین کی کشتی حادثے کا شکار ہوگئی۔
رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ 75 مہاجرین لبنان سے ربڑ کی کشتی میں سوار ہوکر یونان جارہے تھے کہ اچانک کشتی میں آگ بھڑک اٹھی جس سے 50 افراد ڈوب کر ہلاک ہوگئے۔
رپورٹس کے مطابق ریسکیو آپریشن کے دوران 24 افراد کو بچا لیا گیا تاہم ایک شخص لاپتا ہے جس کی تلاش کا کام جاری ہے۔
واضح رہے کہ لیبیا ہر سال سمندر کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے ہزاروں تارکین وطن کے لیے ایک اہم ٹرانزٹ ملک ہے۔
انتظامیہ کے مطابق یورپ پہنچنے کی کوشش میں یکم جنوری سے 13 ستمبر کے درمیان وسطی بحیرہ روم کے راستے میں کم از کم 456 افراد ہلاک اور 420 لاپتا ہوگئے ہیں۔