تازہ تر ین
شوبز

فلم ’دبنگ‘ کے ہدایتکار نے سلمان خان اور ان کے خاندان کو ’کرمنل مائنڈ‘ قرار دے دیا

معروف بالی ووڈ ہدایتکار، اسکرین رائٹر اور اداکار ابھینو کشیپ نے ایک حالیہ انٹرویو میں ایک بار پھر سلمان خان اور ان کے خاندان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق 51 سالہ فلمساز ابھینو کشیپ نے کہا کہ سلمان خان ’کرمنل مائنڈ‘ کے مالک انسان ہیں اور ان کا خاندان بھی نارمل نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سلمان خان کا رویہ فلم انڈسٹری میں غنڈہ گردی جیسا ہے، اور وہ اپنے اثر و رسوخ سے دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ابھینو کشیپ نے کہا کہ فلم ’دبنگ‘ کی ریلیز سے قبل سلمان خان کو اپنی عوامی شبیہ بہتر بنانے کی اشد ضرورت تھی کیونکہ اس سے پہلے وہ ’وانٹڈ‘ اور’تیرے نام‘ جیسی فلموں میں موالی اور چھچھورے کردار ادا کر چکے تھے۔

ہدایتکار کے مطابق فلم ’دبنگ‘ کے ذریعے سلمان خان نے اپنی امیج بدلنے کی کوشش کی جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔

ابھینو کشیپ نے مزید بتایا کہ انہوں نے ابتدا میں سلمان کے بھائی ارباز خان سے رابطہ کیا تھا، جو فلم میں اداکاری کے خواہشمند تھے لیکن بعد میں پروڈیوسر بننے پر رضامند ہو گئے اور مرکزی کردار سلمان خان نے ادا کیا۔

یاد رہے کہ ابھینو کشیپ سلمان خان کی مقبول ترین فلم ’دبنگ‘ کے ہدایتکار ہیں جو ان دنوں سلمان خان پر تنقید کی وجہ سے خبروں کی سرخیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔


اہم خبریں
مارک زکربرگ نے فیس بُک کے بانی پر مقدمہ دائر کردیا
ایشیا کپ: پاک بھارت میچ سے قبل بھارتی میڈیا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا
فرانس: بجٹ کٹوتیوں کیخلاف لاکھوں افراد کا احتجاج، آنسو گیس شیل سے سیکڑوں زخمی
پاکستان اور چین کے عوام کو جلد ایک دوسرے کے ملک بذریہ سڑک آسان سفر میسر ہوگا: صدر زرداری
اٹک میں سوغری نارتھ 1 کنویں سے گیس اور کنڈینسیٹ کی پیداوار شروع
فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے برطانوی فیصلے سے متفق نہیں ہوں، ٹرمپ
پاک سعودی دفاعی معاہدہ نیٹو طرز پر ہے، دیگر عرب ممالک شامل ہو سکتے ہیں، خواجہ آصف
پاکستان سعودیہ دفاعی معاہدہ: عالمی میڈیا نے پیشرفت کو خطے کیلئے اہم قرار دے دیا
روس سے دوستی مہنگی پڑ سکتی ہے؟ یورپی یونین نے بھارت کو سخت وارننگ دے دی
خوارج کی جانب سے مساجد کو فتنہ انگیزی کیلیے استعمال کرنے کا ہولناک انکشاف
پاکستانی مستقل مندوب نے افغان سرزمین سے دراندازی، حملوں کے ثبوت سلامتی کونسل میں پیش کر دیے
پاک، یو اے ای میچ پائیکرافٹ کی معطلی سے مشروط، پاکستان کو آئی سی سی کے جواب کا انتظار
متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ کی پاکستان مخالف پوسٹ؛ حقیقت سامنے آگئی
خضدار میں پاک فوج کا آپریشن، بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشتگرد ہلاک
پنجاب حکومت نے آسان اقساط پر پہلی بلاسود ای ٹیکسی اسکیم کا آغاز کر دیا
ایک سال میں بینکوں کے ڈپازٹس 3685 ارب روپے بڑھے گئے





دلچسپ و عجیب
روس میں خاتون نے 3 لاکھ 41 ہزار روپے کے بدلے اپنی ’روح بیچ‘ ڈالی
ہنگری میں قبر کھودنے کے عالمی مقابلے کا انعقاد
جنوب مشرقی ایشیا میں مصر سے بھی زیادہ پرانی ممیاں دریافت
سوشل میڈیا اسٹار عمر شاہ کے آخری لمحات کیسے تھے؟ چچا کا ویڈیو بیان وائرل
ماں بننے کی خبروں پر کترینہ کیف کا انٹرویو وائرل
اداکارہ دیشا پٹانی کے گھر کے باہر فائرنگ کے واقعے کی ویڈیو منظرعام پر آگئی
وکیل نے اپنے ہی موکل کے خلاف مقدمہ دائر کردیا
دنیا کی سب سے بڑی پیزا پارٹی کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain