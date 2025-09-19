تازہ تر ین
شوبز

شاہ رخ خان بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کا کوئی الگ لیول نہیں، فیصل رحمٰن

سینئر اداکار فیصل رحمٰن کا کہنا ہے کہ بولی وڈ بادشاہ کہلانے والے شاہ رخ خان بھی ان کی اور دوسروں کی طرح انسان ہیں، ان کا کوئی الگ لیول نہیں۔

فیصل رحمٰن نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

انہوں نے پروگرام کے دوران شاہ رخ خان سے ملاقات کا احوال بھی بتایا کہ کس طرح ایک دوست نے ان کی ملاقات بولی وڈ اداکار سے کروائی۔

ان کے مطابق ان کے اور شاہ رخ خان کے درمیان ایک مختصر ملاقات لندن میں ہوئی تھی، ان کے دوست نے انہیں بولی وڈ اداکار سے ملوایا تھا۔

اداکار نے بتایا کہ جس عمارت میں شاہ رخ خان رہائش پذیر تھے، اسی عمارت میں ان کے دوست بھی رہتے تھے اور ان کے جانے پر ان کے دوست بولی وڈ اداکار کو اپنے گھر سے نیچے لے آئے۔

اداکار کی بات پر پوڈکاسٹ میزبان کچھ حیران ہوئے تو فیصل رحمٰن نے انہیں کہا کہ وہ شاہ رخ خان کی بات کر رہے ہیں لیکن میزبان ایسے اچھل رہے ہیں جیسے انہوں نے پتا نہیں کس کی بات کردی۔

فیصل رحمٰن نے کہا کہ وہاں مراکش کی خواتین بھی تھیں، جو پہلے بھی شاہ رخ خان سے مل چکی تھیں اور وہ اداکار کو دیکھ کر خوش ہوئیں۔

انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر شاہ رخ خان کو دبنگ ہیرو سلمان خان سے اچھا اداکار سمجھتے ہیں، وہ طبیعت کے بھی بہتر شخص ہیں۔

فیصل رحمٰن کے مطابق شاہ رخ بولی وڈ کے کنگ ہیں، تبھی تو وہ ان سے متعلق بات کر رہے ہیں، وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔

ایک سوال پر فیصل رحمٰن نے کہا کہ شاہ رخ خان بھی ان کے اور دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہیں، ان کا لیول کوئی الگ یا بڑا نہیں ہے۔

اداکار کے مطابق شاہ رخ خان مشہور شخص ہیں لیکن ان کے ذکر پر پوڈکاسٹ میزبان کا اچھلنا ایسا محسوس کروا رہا ہے، جیسے انہوں نے پتا نہیں کس اور کیا بات کردی؟


اہم خبریں
مارک زکربرگ نے فیس بُک کے بانی پر مقدمہ دائر کردیا
ایشیا کپ: پاک بھارت میچ سے قبل بھارتی میڈیا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا
فرانس: بجٹ کٹوتیوں کیخلاف لاکھوں افراد کا احتجاج، آنسو گیس شیل سے سیکڑوں زخمی
پاکستان اور چین کے عوام کو جلد ایک دوسرے کے ملک بذریہ سڑک آسان سفر میسر ہوگا: صدر زرداری
اٹک میں سوغری نارتھ 1 کنویں سے گیس اور کنڈینسیٹ کی پیداوار شروع
فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے برطانوی فیصلے سے متفق نہیں ہوں، ٹرمپ
پاک سعودی دفاعی معاہدہ نیٹو طرز پر ہے، دیگر عرب ممالک شامل ہو سکتے ہیں، خواجہ آصف
پاکستان سعودیہ دفاعی معاہدہ: عالمی میڈیا نے پیشرفت کو خطے کیلئے اہم قرار دے دیا
روس سے دوستی مہنگی پڑ سکتی ہے؟ یورپی یونین نے بھارت کو سخت وارننگ دے دی
خوارج کی جانب سے مساجد کو فتنہ انگیزی کیلیے استعمال کرنے کا ہولناک انکشاف
پاکستانی مستقل مندوب نے افغان سرزمین سے دراندازی، حملوں کے ثبوت سلامتی کونسل میں پیش کر دیے
پاک، یو اے ای میچ پائیکرافٹ کی معطلی سے مشروط، پاکستان کو آئی سی سی کے جواب کا انتظار
متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ کی پاکستان مخالف پوسٹ؛ حقیقت سامنے آگئی
خضدار میں پاک فوج کا آپریشن، بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشتگرد ہلاک
پنجاب حکومت نے آسان اقساط پر پہلی بلاسود ای ٹیکسی اسکیم کا آغاز کر دیا
ایک سال میں بینکوں کے ڈپازٹس 3685 ارب روپے بڑھے گئے





دلچسپ و عجیب
روس میں خاتون نے 3 لاکھ 41 ہزار روپے کے بدلے اپنی ’روح بیچ‘ ڈالی
ہنگری میں قبر کھودنے کے عالمی مقابلے کا انعقاد
جنوب مشرقی ایشیا میں مصر سے بھی زیادہ پرانی ممیاں دریافت
سوشل میڈیا اسٹار عمر شاہ کے آخری لمحات کیسے تھے؟ چچا کا ویڈیو بیان وائرل
ماں بننے کی خبروں پر کترینہ کیف کا انٹرویو وائرل
اداکارہ دیشا پٹانی کے گھر کے باہر فائرنگ کے واقعے کی ویڈیو منظرعام پر آگئی
وکیل نے اپنے ہی موکل کے خلاف مقدمہ دائر کردیا
دنیا کی سب سے بڑی پیزا پارٹی کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain