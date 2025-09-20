تازہ تر ین
شوبز

ظہیر اور میرے درمیان مذہب کبھی نہیں آئے گا، احترام کا رشتہ ہے، سوناکشی سنہا

بالی ووڈ کی دبنگ گرل معروف اداکارہ سوناکشی سنہا کا کہنا ہے کہ میرے اور میرے شوہر ظہیر اقبال کے درمیان مذہب کبھی نہیں آئیگا۔ سوناکشی سنہا نے انکشاف کیا کہ ہمارے درمیان احترام کا رشتہ ہے جو ظہیر اقبال کے ساتھ میری شادی کو مضبوط بناتا ہے۔ 

انہوں نے بین المذاہب رسومات، خاندانی رشتوں اور اپنے آئندہ پروجیکٹس پر بھی گفتگو کی۔

ماضی کے شہرت یافتہ اداکار شتروگن سنہا کی بیٹی سوناکشی سنہا اور انکے آٹھ برس پرانے دوست جو اب انکے شوہر ہیں کی جون 2024 میں شادی ہوئی تھی۔

38 سالہ سوناکشی نے ایک بھارتی میڈیا ادارے سے اپنی محبت، بین المذاہب شادی اور نئی فلموں کے حوالے سے کھل کر بات چیت کی۔ انکا کہنا تھا کہ انکے خاندان نے اس شادی اور انکے شوہر کا محبت سے استقبال کیا۔

سوناکشی نے کہا کہ ہمارے تعلقات میں مذہب کبھی آڑے نہیں آیا، بطور میاں بیوی ایسا کیسے ہوسکتا ہے؟ ظہیر اور انکا خاندان اپنی روایات پر عمل کرتا ہے جسکا میں احترام کرتی ہوں۔ اسی طرح میں اور میرا خاندان بھی اپنی روایات پر عمل پیرا ہے اور ظہیر اور انکے گھر والے ہمارا احترام کرتے ہیں۔

مذہب کی وجہ سے کبھی ہمارے درمیان کوئی سوال، جھگڑا یا کشیدگی نہیں ہوئی اور میرے خیال میں یہی سب سے خوبصورت بات ہے۔ ہماری طاقت ایک دوسرے کے احترام میں ہے۔

انھوں نے کہا میرے والدین نے کھلے دل سے ظہیر کو گلے لگایا اور خاندان کا حصہ بنایا، سوناکشی نے ہنستے ہوئے کہا وہ سو فیصد داماد ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ ظہیر آرہا ہے داماد جی آرہے ہیں۔ میری والدہ ان سے پوچھتی رہتی ہیں کیا کھاؤ گے، جبکہ میرے والد بہت پیار سے انکے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔


اہم خبریں
دلچسپ و عجیب
