ایشیا کپ: بھارت نے عمان کو 21 رنز سے شکست دیدی

ایشیا کپ کے بارہویں میچ میں بھارت نے عمان کو 21 رنز سے شکست دے دی۔

ابوظبی میں کھیلے گئے میچ میں عمان کی ٹیم 189 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنا سکی۔

عمان کی جانب سے عامل کلیم 64 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ حماد مرزا51، کپتان جتندر سنگھ 32 اور ونایک شکلا 1 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

جیتن رامنندی 12 اور ذکریا اسلام 0 پر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

بھارت کی جانب سے ہاردک پانڈیا، کلدیپ یادو، ہرشت رانا اور ارشدیپ سنگھ نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز اسکور کیے۔

بھارت کی جانب سے سنجو سیمسن 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ابھیشیک شرما 38، تلک ورما 29، اکشر پٹیل 26، شبھمن گِل 5، شیوم ڈوبے 5، ہاردک پانڈیا 1 اور ارشدیپ سنگھ 1 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

ہرشت رانا 13 اور کلدیپ یادو 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

عمان کی جانب سے شاہ فیصل، عامر کلیم اور جیتن رامنندی نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔


امریکا میں ورک ویزا کے خواہشمندوں کےلیے بڑا جھٹکا، فیس میں بھاری اضافہ
مون سون ختم ہوا سارے دریا معمول کی سطح پر آچکے ہیں، ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب
حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، 494 ملزمان گرفتار
حکومت کا اہم قدم، پاکستان میں انٹر نیٹ اسپیڈ تیز ہونے کا امکان
حج کیلئے اپلائی کرنیوالے 3 لاکھ افراد کا ڈیٹا ڈارک ویب پر آگیا، چیئرمین پی ٹی اے کا انکشاف
امریکا میں پارٹی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے: پاپ لیو کا اعلان
پابندیاں بحال ہونے پر ایران نے جوہری معائنے کا معاہدہ ختم کرنے کا انتباہ
سربراہ حزب اللہ کی سعودی عرب سے تعلقات بہتر کرنے اور اسرائیل کے خلاف اتحاد کی اپیل
امریکا اور افغانستان میں بگرام ایئربیس پر مذاکرات کا آغاز، صدر ٹرمپ کی تصدیق
دوحہ حملے کے بعد خلیج تعاون کونسل کا مشترکہ فوجی مشقوں اور میزائل وارننگ سسٹم پر اتفاق
پرتگال کا فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان
مارک زکربرگ نے فیس بُک کے بانی پر مقدمہ دائر کردیا
ایشیا کپ: پاک بھارت میچ سے قبل بھارتی میڈیا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا
فرانس: بجٹ کٹوتیوں کیخلاف لاکھوں افراد کا احتجاج، آنسو گیس شیل سے سیکڑوں زخمی
پاکستان اور چین کے عوام کو جلد ایک دوسرے کے ملک بذریہ سڑک آسان سفر میسر ہوگا: صدر زرداری
اٹک میں سوغری نارتھ 1 کنویں سے گیس اور کنڈینسیٹ کی پیداوار شروع





انفلوئنسرز سال 2050 میں کیسے دکھائی دیں گے؟
بھارتی شہری کا 3 دہائیوں سے صرف انجن آئل پی کر زندگی گزارنے کا دعویٰ
۔البانیہ میں دنیا کے پہلے,اےآئی جنریٹڈ،وزیر کا پارلیمنٹ میں پہلا خطاب
شادی نہ کرنے پر شکر ادا کرتا ہوں، فیصل رحمان شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟
انڈے کس نے مارے؟ چاہت فتح علی خان کا انکشاف
روس میں خاتون نے 3 لاکھ 41 ہزار روپے کے بدلے اپنی ’روح بیچ‘ ڈالی
ہنگری میں قبر کھودنے کے عالمی مقابلے کا انعقاد
جنوب مشرقی ایشیا میں مصر سے بھی زیادہ پرانی ممیاں دریافت
