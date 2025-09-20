تازہ تر ین
ویمنز ون ڈے: آسٹریلیا نے بھارت کو شکست دیکر سیریز جیت لی

آسٹریلیا ویمنز نے بھارتی ویمنز ٹیم کو تیسرے ایک روزہ میچ میں 43 رنز سے شکست دے کر سیریز جیت لی۔

دہلی میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم 48 ویں اوور میں 412 رنز کا پہاڑ کھڑا کر کے آؤٹ ہوگئی۔

آسٹریلیا کی جانب سے بیٹھ مونی 138 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جورجیا وول 81، ایلیس پیری 68، ایشلی گارڈنر 39، کپتان ایلیسا ہیلی 30، جورجیا ویئرہیم 16، ٹاہلیا مک گرا 14، ایلانا کنگ 12 جبکہ گریس ہیرس اور ایلانا کنگ 1، 1 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئیں۔

میگن شوٹ 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں۔

بھارت کی جانب سے ارندھتی ریڈی نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ دیپتی شرما اور رینوکا شرما نے 2، 2 جبکہ سنیہ رانا اور کرانتی گوڈ نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

ہدف کے تعاقب میں بھارت کی ٹیم 47 اوور میں 369 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

بھارت کی جانب سے سمریتی مندھانا 125 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ دیپتی شرما 72، کپتان ہرمن پریت کور 52، سنیہ رانا 35، رادھا یادو 18، ہارلین دیول 11، پراتیکا راول 10، ارندھتی ریڈی 10 رچا گھوش 6 اور رینوکا سنگھ 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔

کرانتی گوڈ 8 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں۔

آسٹریلیا کی جانب سے کم گراتھ نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ میگن شوٹ نے 2 جبکہ جورجیا ویئرہم، ٹاہلیا مک گرا، گریس ہیرس اور ایشلی گارڈنر نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

واضح رہے اس میچ میں مجموعی طور پر 781 رنز اسکور کیے گئے جس کے بعد یہ خواتین ایک روزہ میچز کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والا میچ بن گیا۔


