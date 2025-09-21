تازہ تر ین
شوبز

میں نے دولت کسی کو لوٹ کر نہیں کمائی ,اکشے کمار

بالی ووڈ اداکار اکشے کمار نے خود پر پیسہ کمانے والے کے لگے لیبل کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیسہ زندگی میں ایک اہم عنصر ہے اور انسان کو عملیت پسند ہونا چاہیے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اداکار اور پروڈیوسر اکشے کمار بھارت میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والی مشہور شخصیات میں سے ایک ہیں۔

وہ آج کل اپنی تازہ ترین فلم ’جولی ایل ایل بی 3‘ کی تشہیر میں مصروف ہیں، حال ہی میں ایک پروگرام ’آپ کی عدالت‘ میں پیش ہوئے جہاں انہوں نے اس الزام پر تبصرہ کیا کہ وہ صرف پیسہ کمانے والے ہیں۔

گفتگو کے دوران اکشے نے کہا کہ اگر میں نے پیسہ کمایا ہے تو کسی کو لوٹ کر نہیں کمایا، میں نے کام کر کے کمایا ہے، 8 سال سے میں سب سے زیادہ ٹیکس دہندہ رہا ہوں، پیسہ زندگی میں ایک اہم پہلو ہے، جس کے لیے آپ کو عملیت پسند ہونا پڑے گا۔

انہوں نے کہا کہ پیسہ کماتا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں اور ان پیسوں سے کافی لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں، یہ میرا مذہب ہے، باقی جو چاہے کچھ بھی کہے میں نہیں مانتا، اگر آپ کو فیتے کاٹنے سے پیسہ ملتا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ وہ پیسہ دینے کو تیار ہیں؟ جب تک آپ کسی سے چوری نہیں کر رہے، جب تک آپ کسی کو لوٹ نہیں رہے، جب تک آپ محنت کر رہے ہیں تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

اکشے نے یہ بھی کہا کہ کئی سال پہلے پروڈیوسر کے مالی مسائل کی وجہ سے مجھے ایک فلم کو مکمل کرنے کے لیے خود اپنا ذاتی پیسہ لگانا پڑا تھا۔

واضح رہے کہ اکشے کمار کی فلم ’جولی ایل ایل بی 3‘ گزشتہ جمعے کو بھارت بھر کے سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی ہے۔

اس فلم میں ارشد وارثی اور سوربھ شکلا بھی اہم کرداروں میں ہیں، فلم نے اب تک باکس آفس پر 45 کروڑ بھارتی روپے سے زیادہ کی کمائی کر لی ہے۔


اہم خبریں
سعودی عرب کو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی میں اہم عہدہ مل گیا
کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ، پاکستان کی مسلسل پانچویں فتح
بھارتی حکومت کا سکھ یاتریوں کو روکنے کا اقدام انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار
مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے بغیر دنیا کا امن ادھورا ہے، صدر مملکت
وزیراعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے
خیبر پختونخوا ٹورازم اتھارٹی نے پاشا 2025 میں گولڈ ایوارڈ اپنے نام کرلیا
تباہ کن سیلاب، معاشی ترقی کی شرح میں نمایاں کمی کی پیشگوئی
ڈی جی آئی ایس پی آر کا کیڈٹ کالج پلندری کا دورہ، شرکاء کا افواج پاکستان کو خراج تحسین
پاک سعودی معاہدہ معرکہ حق کی مرہون منت ہے، معاشی ثمرات بھی سامنے آئیں گے، خواجہ آصف
کوٹری اسٹیشن کے قریب مال گاڑی کی 6 بوگیاں پٹڑی سے اترگئیں، ٹرینوں کی آمدورفت معطل
پاک سعودیہ معاہدہ اُمت مسلمہ کا خواب تھا، یہ عالم اسلام کیلئے نیک شگون ہے: رانا ثنااللہ
پاکستان کا نیوکلیئر پاور پروگرام اچھی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے: عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی
امریکا کا ویزا دینے سے انکار، فلسطینی صدر یو این اجلاس میں ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے
‘اگر افغانستان نے بگرام ائیر بیس واپس نہ دی تو سنگین نتائج ہوں گے’، ٹرمپ کی دھمکی
“روسی جنگی طیارے 12 منٹ تک ہماری فضائی حدود میں رہے”, اسٹونیا کا الزام
اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد ایران کا ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون ختم کرنے کا فیصلہ





دلچسپ و عجیب
71 سالہ خاتون کی 13 ہزار فٹ کی بلندی سے اسکائے ڈائیونگ
امریکا میں دنیا کا سب سے وزنی آڑو، گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
بھارتی ایئرپورٹ آسیب زدہ قرار دینے پر یوٹیوبر گرفتار
چینیوں میں دانتوں پر ٹیٹو بنوانے کا فیش مقبول ہونے لگا
کرینا کپور کی فٹنس کا راز کیا ہے اور وہ کتنی دولت کی مالک ہیں؟
جاپانی محققین نے گائے پر زیبرا جیسا رنگ کرکے نوبل انعام حاصل کرلیا
انفلوئنسرز سال 2050 میں کیسے دکھائی دیں گے؟
بھارتی شہری کا 3 دہائیوں سے صرف انجن آئل پی کر زندگی گزارنے کا دعویٰ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain