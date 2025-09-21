تازہ تر ین
انٹر نیشنل

امریکی خاتون کی نمبر پلیٹ کو دہشتگرد تنظیم سے جوڑ دیا گیا

امریکی خاتون ’آئسس‘ اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ ’IAMISIS‘ رکھنے کے حق میں ڈٹ گئیں۔

کیلیفورنیا کی 26 سالہ خاتون آئسس وارٹن کو اپنی گاڑی کی پرسنلائزڈ نمبر پلیٹ IAMISIS کے معاملے پر ریاستی حکام کی جانب سے تنقید اور پابندیوں کا سامنا ہے۔

 محکمۂ ٹرانسپورٹ نے انہیں ایک خط میں مطلع کیا ہے کہ یہ نمبر پلیٹ تبدیل کرنا ہوگی کیونکہ اس کے مخفف کو دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ شام (ISIS) سے جوڑا جا سکتا ہے۔

آئسس وارٹن کے مطابق وہ یہ نمبر پلیٹ 2022ء سے استعمال کر رہی ہیں اور ہر سال اس کی تجدید کی فیس باقاعدگی سے ادا کرتی رہی ہیں، مگر اب پہلی بار اعتراض اٹھایا گیا ہے۔

 انہوں نے کہا کہ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ میں یہ نمبر پلیٹ اتنے عرصے سے رکھے ہوئے ہوں اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس فیصلے سے بہت دکھ پہنچا ہے۔

ان کی سفید کار پر موجود نمبر پلیٹ پر پیلے رنگ کے حروف میں IAMISIS لکھا ہوا ہے جبکہ اس کے اردگرد خاردار تار جیسا ڈیزائن بنا ہے۔

آئسس وارٹن کا کہنا ہے کہ وہ اپنی شناخت کے حق کے لیے یہ مقدمہ لڑیں گی کیونکہ ان کا نام دہشت گرد گروہ سے کسی طور پر منسلک نہیں ہے۔

 انہوں نے کہا کہ میرا نام اس تنظیم سے کہیں پہلے ہزاروں سال پرانا ہے، کسی کے نام کو دہشت گردی سے جوڑنا نقصان دہ ہے، ایسے معاملات میں زیادہ سنجیدگی اور احتیاط کی ضرورت ہے۔

مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا نام مصری دیوی آئسس سے لیا گیا ہے جو شفا دینے اور امن کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔


اہم خبریں
سعودی عرب کو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی میں اہم عہدہ مل گیا
کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ، پاکستان کی مسلسل پانچویں فتح
بھارتی حکومت کا سکھ یاتریوں کو روکنے کا اقدام انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار
مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے بغیر دنیا کا امن ادھورا ہے، صدر مملکت
وزیراعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے
خیبر پختونخوا ٹورازم اتھارٹی نے پاشا 2025 میں گولڈ ایوارڈ اپنے نام کرلیا
تباہ کن سیلاب، معاشی ترقی کی شرح میں نمایاں کمی کی پیشگوئی
ڈی جی آئی ایس پی آر کا کیڈٹ کالج پلندری کا دورہ، شرکاء کا افواج پاکستان کو خراج تحسین
پاک سعودی معاہدہ معرکہ حق کی مرہون منت ہے، معاشی ثمرات بھی سامنے آئیں گے، خواجہ آصف
کوٹری اسٹیشن کے قریب مال گاڑی کی 6 بوگیاں پٹڑی سے اترگئیں، ٹرینوں کی آمدورفت معطل
پاک سعودیہ معاہدہ اُمت مسلمہ کا خواب تھا، یہ عالم اسلام کیلئے نیک شگون ہے: رانا ثنااللہ
پاکستان کا نیوکلیئر پاور پروگرام اچھی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے: عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی
امریکا کا ویزا دینے سے انکار، فلسطینی صدر یو این اجلاس میں ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے
‘اگر افغانستان نے بگرام ائیر بیس واپس نہ دی تو سنگین نتائج ہوں گے’، ٹرمپ کی دھمکی
“روسی جنگی طیارے 12 منٹ تک ہماری فضائی حدود میں رہے”, اسٹونیا کا الزام
اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد ایران کا ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون ختم کرنے کا فیصلہ





دلچسپ و عجیب
71 سالہ خاتون کی 13 ہزار فٹ کی بلندی سے اسکائے ڈائیونگ
امریکا میں دنیا کا سب سے وزنی آڑو، گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
بھارتی ایئرپورٹ آسیب زدہ قرار دینے پر یوٹیوبر گرفتار
چینیوں میں دانتوں پر ٹیٹو بنوانے کا فیش مقبول ہونے لگا
کرینا کپور کی فٹنس کا راز کیا ہے اور وہ کتنی دولت کی مالک ہیں؟
جاپانی محققین نے گائے پر زیبرا جیسا رنگ کرکے نوبل انعام حاصل کرلیا
انفلوئنسرز سال 2050 میں کیسے دکھائی دیں گے؟
بھارتی شہری کا 3 دہائیوں سے صرف انجن آئل پی کر زندگی گزارنے کا دعویٰ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain