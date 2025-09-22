شکیل صدیقی نے ’بگ باس‘ کی پرکشش پیشکش کیوں ٹھکرائی؟

پاکستان کے معروف کامیڈین اور اداکار شکیل صدیقی نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی ریئلٹی شو ’بگ باس‘ کی جانب سے دی جانے والی پرکشش پیشکش کے باوجود انہوں نے اس شو کا حصہ بننے سے انکار کردیا، اور اس کی اصل وجہ بھی سامنے لے آئے۔
حال ہی میں شکیل صدیقی نے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے فنی سفر اور مختلف موضوعات پر کھل کر گفتگو کی۔ اس دوران انہوں نے بتایا کہ انہیں بارہا پاکستانی ریئلٹی شو ’تماشا‘ میں شرکت کی دعوت دی گئی، مگر انہوں نے ہمیشہ انکار کیا۔ ان کے مطابق اگر وہ اس شو کا حصہ بنتے تو وہ چاہتے کہ دوسرے شرکا بھی نامور فنکار ہوں، نہ کہ صرف سوشل میڈیا ٹک ٹاکرز۔
گفتگو کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں بھارتی ریئلٹی شو ’بگ باس‘ میں بھی کئی بار شرکت کی آفر ہوئی۔ بگ باس انتظامیہ نے انہیں مکمل آزادی دینے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ شو کے اندر اپنی مرضی سے ہر طرح کا کام کرسکتے ہیں اور اپنی پسند کے مطابق کھانے پینے کی سہولت بھی حاصل ہوگی۔ حتیٰ کہ انتظامیہ ان سے ملاقات کے لیے دبئی تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے باوجود شکیل صدیقی نے اس آفر کو قبول نہیں کیا۔
انہوں نے اس فیصلے کی اصل وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اس شو میں شریک ہوتے تو وہاں وہ اکیلے پاکستانی ہوتے جبکہ باقی سب بھارتی، جس سے تنازع یا جھگڑے کا خدشہ تھا۔ شکیل صدیقی نے مزید کہا کہ جب انہوں نے یہ بات انتظامیہ کو بتائی تو ان کا جواب تھا کہ بگ باس تو یہی چاہتا ہے تاکہ تنازع پیدا ہو اور شو کی ریٹنگ بڑھے۔
اداکار کے مطابق بگ باس کی ٹیم نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ پہلے دو ماہ تک کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور انہیں بھاری معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ پیشکش مسترد کردی کیونکہ ان کے خیال میں تنازعہ پیدا ہونے کی صورت میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی تھی۔
شکیل صدیقی کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کی شہرت حاصل کرنے کے بجائے اپنے فن کے ذریعے پہچانے جانا پسند کرتے ہیں اور یہی ان کے انکار کی اصل وجہ تھی۔