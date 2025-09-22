وزیراعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کیلیے لندن سے نیو یارک روانہ

لندن:
وزیراعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں شرکت کے لیے لندن سے نیویارک روانہ ہوگئے، وہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف امریکا کے اہم دورے پر روانہ ہوگئے، وزیراعظم 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، وزیراعظم کی کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں ان میں سعودی عرب اور قطر سمیت چھ اسلامی ممالک کے سربراہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہیں۔
ان سے قبل اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو خطاب کریں گے۔ وزیراعظم منگل کو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے مہمان سربراہان کے اعزاز میں استقبالیہ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم منگل کوچینی وزیراعظم کی سربراہی میں بین الاقوامی ترقیاتی اجلاس اورامریکی صدرکے عالمی رہنماوٴں کے اعزاز میں استقبالیہ میں شرکت کرینگے۔
وزیراعظم شہبازشریف کی بدھ کوبل گیٹس سے ملاقات کا امکان ہے جبکہ اسی روزیو این سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں ماحولیاتی مسائل پر اجلاس میں شریک ہونگے۔ وہ بدھ کوکورین صدر کی طرف سے آرٹیفیشل انٹیلی جنس پر مباحثہ میں بھی شرکت کریں گے۔
وزیراعظم شہبازشریف کی جمعرات کونوجوانوں کیلئے عالمی پروگرام کی تیسویں سالگرہ پر تقریب میں شرکت متوقع ہے۔